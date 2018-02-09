الشروق تتجمل باللافتات الإرشادية المضيئة

بدأ جهاز تنمية مدينة الشروق فى تنفيذ سلسلة من اللافتات الإرشادية المضيئة، موضح عليها المعالم المميزة للمدينة، بهدف تجميل مداخل المدينة، وإرشاد المواطنين الراغبين فى الوصول لأى منطقة، منها لافتة إرشادية تحتوى على المخطط الإستراتيجى للتعريف بالمدينة، تضاء ليلاً بمدخل السويس 1 وأُخرى بمدخل الإسماعيلية 2.

صرح بذلك المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، موضحاً أن سلسلة اللافتات الجديدة تأتى ضمن خطة تطوير المدينة وتجميلها، بالتعاون مع بعض الشركات العاملة بالمدينة، التي تنفذها كإهداء للسكان والزوار.

وأضاف أن خطة التجميل والتطوير تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتفعيلها لخدمة المجتع المحلى، وأن المدينة ستشهد استكمال تنفيذ اللافتات خلال عام 2018.