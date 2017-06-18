الشروق تبدأ تنفيذ 240 وحدة سكنية بمشروع دار مصر

رضوى عبد الرازق قال المهندس نور الدين السيد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن شركات المقاولات بدأت تنفيذ أول 10 عمارات بإجمالى 240 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارى إسناد 10 عمارات أخرى على شركات المقاولات خلال أيام، ومن المقرر تسليم وحدات المرحلة الأ

رضوى عبد الرازق



قال المهندس نور الدين السيد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن شركات المقاولات بدأت تنفيذ أول 10 عمارات بإجمالى 240 وحدة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارى إسناد 10 عمارات أخرى على شركات المقاولات خلال أيام، ومن المقرر تسليم وحدات المرحلة الأولى من المدينة وتشمل 120 عمارة بنهاية العام الجارى.

وأوضح أن نسبة إنجاز أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بلغت 75 %، وحوالى 73 % بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى إمكانية تسليم المرحلتين بالتوازى.

وأضاف أن الجهاز يترقب موافقة الهيئة على خطة العام المالى الجديد، ومن المتوقع تخصيصها لاستكمال أعمال المرافق وتطوير البنية الأساسية.

وانتهى الجهاز مؤخراً من بيع 6 محلات تجارية بالمرحلة الأولى من مشروع دار مصر، بأسعار تراوحت بين 56 إلى 83 ألف جنيه للمتر.