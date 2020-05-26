«الشروق»: إزالة فورية لمبنيين بدون ترخيص وتحويلهما للنيابة العسكرية

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمبنيين بدون ترخيص بالمناطق المضافة للمدينة والتي تقع بالاتجاه الغربي للدائري الأوسطي وتحويلهما للنيابة العسكرية.

لجنة الإزالة تكنت من رصد حالتي البناء المخالفتين

أضاف الغيطي خلال تصريحات أمس، أن مالكي قطعتي الأرض استغلا الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول جراء تداعيات فيروس كورونا لارتكاب المخالفة، لافتا إلى أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير تمكنت من رصد وإيقاف حالتي البناء المخالفتين.

إزالة المباني المخالفة ومصادرة مواد البناء

وأشار إلى أنه تم إزالة المباني المخالفة ومصادرة مواد البناء بداخل الموقعين، إضافة إلى تحرير حضري مخالفة للمخالفين وتم تحويلهما للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

جهاز مدينة الشروق يطالب حائزي قطع الأراضي بعدم تنفيذ أعمال مخالفة

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، قاطني المدينة وحائزي قطع الأراضي بأنواعها المختلفة، بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات، بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.

إجراءات مشددة بالتعامل مع أي مخالفة بناء

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد سابقا أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أى مخالفة بناء، خاصة فى هذه الأيام، التى تشهد إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا مواجهة الدولة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إزالة المخالفات تتم على نفقة المخالف، كما يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات ضدها.