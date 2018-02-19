الشروط الكاملة للحصول على قطعة أرض في منطقة المغرة

- ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان الصاوي أحمد: حصلت "المال"على شروط الحصول على قطعة أرض في منطقة المغرة بدون بئر بعد موافقة شركة الريف المصري الجديد على مطالب مجموعات الشباب وصغار المزارعين الذين لم يحالفهم الحظ في أراضي المليون و500 ألف فدان ضمن أول طرح للمشروع. واشتكى عدد من شباب

– ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان





الصاوي أحمد:

حصلت “المال”على شروط الحصول على قطعة أرض في منطقة المغرة بدون بئر بعد موافقة شركة الريف المصري الجديد على مطالب مجموعات الشباب وصغار المزارعين الذين لم يحالفهم الحظ في أراضي المليون و500 ألف فدان ضمن أول طرح للمشروع.



واشتكى عدد من شباب المجموعات المتقدمة للفوز بقطعة أرض من نتيجة القرعة، حيث طالبوا بتوفير قطع الأراضي بدون بئر وهو ما وافقت عليه الشركة مؤخرا، وطالبت المجموعات بسرعة التقدم لمقر الشركة واستكمال خطوات الحصول على قطع الأراضي بدون بئر.

وتتألف المجموعة الواحدة من 23 شابا على الاكثر ويشكلون فيما بينهم شركة مساهمة تدير المزرعة وتكون الملكية من خلال أسهم شاب.

وجرت المرحلة الأولى في مشروع المليون و500 ألف فدان في مارس 2017 على مساحة و500 ألف فدان في المغرة والفرافرة وتوشكي حيث جرت مراسم التقديم وملئ كراسات الشروط وإجراء القرعة.

وتستمر فترة تلقي الطلبات وتقديم المستندات المطلوبه من الشباب وصغار المزارعين حتي منتصف الشهر المقبل.