الشروط الكاملة لقرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار

ياسمين فوازحصلت "المال" علي نسخة من الشروط المالية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 22 يناير الماضي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار،و

ياسمين فواز

حصلت “المال” علي نسخة من الشروط المالية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 22 يناير الماضي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار،

وكان مجلس النواب أقر في جلسته العامة اليوم الأحد، الاتفاقية

وتضمنت وثيقة الاتفاق الآتي:

– توضيح لسعر الفائدة حيث تتحمل المبالغ المسحوبة من القرض بسعر فائدة معوم يعادل سعر الأسيوى كل ستة أشهر، بالإضافة إلى هامش ثابت وتكلفة التمويل.

– تسديد القرض خلال 15 سنة على 30 قسط نصف سنوى وبعد فترة سماح مدتها 5 سنوات.

– عمولة الارتباط :.٢٥.٪ سنويا وتحسب علي المبالغ الغير مسحوبة من القرض .

– رسم الحصول علي القرض ويحتسب بـ25.٪ من إجمالي قيمة القرض ،وتدفع في موعد لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق ،علي أن تتولي وزارة المالية سداد كافة الأعباء المالية المترتبة علي القرض إلى بنك التنمية الإفريقي.

– أقرت الاتفاقية بأن يصبح هذا الاتفاق نافذا من التاريخ الذي يقوم فيه البنكةباخطار المقترض بقبوله المستندات الدالة علي تصديق الحكومة المصرية علي الاتفاق وذلك وفقا الأحكام العامة وشروط البنك التنمية الافريقي .

– اشتملت علي تعريف واضح ومفصل لعمولة الارتباط

وجاء نصها كالتالي :يدفع المقترض عمولة الارتباط بنسبة ربع من مائة في المائة اي ٢٥.٪ سنويا علي الجزء غير المسحوب من القرض الذي يصبح مستحقا عقب تاريخ التوقيع بستين يوما حتي تواريخ سحب الأجزاء المعنية من القرض.

– يتوقف احتساب العمولة بمجرد سحب كامل القرض أو في تاريخ الإقفال أو تاريخ إلغاء القرض أيهما يأتي أولا.

– يتم سداد عمولة الارتباط كل ستة أشهر في ١٥يونيو او ١٥ديسمبر.

جدير بالذكر أن الاتفاق ينص على منح بنك التنمية الأفريقي قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقي قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية مع بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل مرحلة خلال عامي 2015 و2016، وذلك في إطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى والتي تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.