الشروط الحاكمة لأول صندوق سيادي في مصر

تجميد توزيعات الأرباح لمدة 5 أعوام.. وحق التصرف في الأصول بالشراء أو البيع 100 مليار رأسمال مصدر .. وإمكانية إسناد الإدارة لمؤسسات مالية متخصصة موازنة مستقلة وقوائم مالية ربع سنوية .. ومساهماته لا تتقيد بقواعد الجهات التابعة للدولةأحمد عاشور علمت "المال" أن مشروع القانون الذي





تجميد توزيعات الأرباح لمدة 5 أعوام.. وحق التصرف في الأصول بالشراء أو البيع

100 مليار رأسمال مصدر .. وإمكانية إسناد الإدارة لمؤسسات مالية متخصصة

موازنة مستقلة وقوائم مالية ربع سنوية .. ومساهماته لا تتقيد بقواعد الجهات التابعة للدولة

أحمد عاشور

علمت “المال” أن مشروع القانون الذي ينظم عمل أول صندوق سيادي لمصر، ينص على أن الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها ، وتخضع للقانون الخاص، لا تتقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بالنسبة للجهات التابعة للدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أيا كانت مساهمة تلك الجهات فيها.



** شروط





ووفقاً لمشروع القانون، لا يجوز للصندوق إجراء أي توزيعات من الأرباح التي يحققها خلال الأعوام الخمسة الأولى التالية للتأسيس، ويكون له موازنة مستقلة يُتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

تبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، المقرر أن يصدر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، كما أن له حق إدارة أمواله وأصوله بذاته ، وله أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبناءً على قرار مجلس إدارته.

نص مشروع القانون على أن رأسمال الصندوق المرخص به 100 مليار جنيه و5 مليارات جنيه رأس مال مصدر ومدفوع بالكامل عند التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

نص مشروع القانون أن هدف تأسيس الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية ، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الوطنية، وذلك كله عن طريق إدارة أمواله والأصول التي تؤول إليه وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

حدد المشروع، للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فيها المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها وتأسيس صناديق استثمار بمفرده أو بالاشتراك مع أخرى سيادية عربية أو أجنبية أو مع مؤسسات مالية أو شركات مصرية وأجنبية.



** صلاحيات





يسمح مشروع القانون للصندوق، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق المال وغير المقيدة بها، وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، إلى جانب الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

يحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إلى جانب إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

يحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإنفاق والتصرف في ضوء الضوابط الواردة بالنظام الأساسي.

وفقا لمشروع القانون، يقوم رئيس الجمهورية، بإصدار النظام الأساسي للصندوق بناء على عرض الوزير المختص، وهو الوزير المختص بشئون التخطيط ، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت مصادر مطلعة إن تشريع الصندوق الجديد نص على أن موارده تتكون من رأس المال الذي تساهم به الدولة والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقاً لأحكام القانون والعائد من استثمار أمواله، واستغلال الأصول والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية المختلفة والموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.