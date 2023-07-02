الشركة الوطنية المصرية للحفر والخدمات البترولية تنفذ إحلال عدد 4 آبار بالخارجة

فازت الشركة الوطنية المصرية للحفر والخدمات البترولية، بتنفيذ عملية إحلال عدد ( 4 ) آبار بالخارجة بدائرة الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة ودرب الأربعين.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن الشركة الفائزة بالمشروع كانت بعد منافسة مع الشركة العربية لمقاولات حفر الابار، والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ” ريجوا”.

وأضافت المصادر، أنه تم ترسية المشروع بتكلفة قدرها 18.3 مليون جنيه، وذلك كأقل قيمة تم تقديمها من الشركات المتنافسة.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، تقوم بتنفيذ عدة مشروعات لحفر آبار جوفية والحفاظ على مخزون تلك الآبار وتنميتها.

كما تسعى وزارة الري لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، والذى يتضمن تحويل الخرائط الخاصة بمواقع الآبار الجوفية فى مختلف المناطق إلي خرائط رقمية وتحديثها بإستمرار من خلال وسائل المسح الجوى لتقييم كميات وخصائص المخزون الجوفى، واستبدال المواسير القديمة بمواسير bvc للحفاظ على المياه.

كما تستهدف مشروعات حفر الآبار الجوفية المساهمة في في رسم خريطة استصلاح الأراضي في السنوات القادمة والاستغلال الأمثل للمياه، والسحب الآمن للمياه الجوفية وتحديد المنسوب الفعلى، وضوابط الاستخدام لكل نشاط، وتوفير المياه فى بعض المناطق التى تعاني ندرة وصعوبة وجودها، وإنشاء شبكة لرصد ومراقبة أية تغيرات فى المياه وحمايتها من جميع مصادر التلوث، خاصة أن إجمالي الآبار الجوفية يبلغ 40 ألفا على مستوى الجمهورية بكميات مياه تتخطى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، وتصل تكلفة البئر الواحد من نصف مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه .

وبدأ قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة ودرب الأربعين بالوادي الجديد، تنفيذ خطة أعمال إحلال وتجديد مساقى الرى بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تركيب مواسير بلاستيك pvc لتوصيل المياه إلى الأراضى الزراعية ضمن عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك pvc، للحفاظ على مياه الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها ومنها أعمال قرى الشركة والمنيرة، وعملية من جناح حتى باريس، وأعمال منطقة الخارجة، وباريس، بهدف الحفاظ على الموارد المائية من الآبار لترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وتستهدف وزارة الموارد المائية والري، من خلال آلية مشروع تحديث نظم المياه الجوفية، أن النماذج والخرائط ستحدد ما سيتم مستقبلا بشأن تحديد أماكن الآبار المتواجدة فى مصر فعليا وبناء على ذلك يتم تحديد كميات السحب الخاصة بها وإمكانيات الخزان الجوفى، خاصة أن الكميات المسحوبة تختلف من بئر إلى آخر وتنتج كميات متفاوتة حسب كل منطقة، بجانب تنفيذ مشروع الخرائط الرقمية لوضع داتا كاملة بحصر وعدد الآبار الجوفية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة لتشغيلها بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، وذلك بجانب استكمال حصر الآبار على مستوى الجمهورية وبالأخص الغير مرخصة.