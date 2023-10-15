الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية تحقق نموا في إنتاج الكهرباء

أعلنت الشركة الوطنية الصينية المحدودة للطاقة النووية، وهي منتج رئيسي للطاقة النووية في البلاد، أنها أنتجت 156.16 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية من عملياتها التشغيلية التجارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.88 % على أساس سنوي، وفقا لوكالة شينخوا.

وأشارت بيانات أصدرتها الشركة أن الطاقة الكهربائية المتصلة بالشبكة الوطنية للكهرباء سجلت 146.84 مليار كيلو وات/ساعة، بزيادة 7.24 % على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات أن من إجمالي الكهرباء المنتجة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من وحدات الطاقة النووية للشركة 139.46 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 2.57% على أساس سنوي، في حين بلغت الكهرباء التراكمية المولدة من الطاقة الجديد حوالي 16.70 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 64.8 % على أساس سنوي.

وعزت الشركة الزيادة الكبيرة في توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة إلى توسيع طاقتها الإنتاجية الجديدة المركبة في العام الجاري.