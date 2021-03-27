عقـــارات

الشركة المنظمة لـ«ذا ريل جيت» العقاري تمد ساعات الزيارة بسبب ارتفاع الإقبال

بناء على طلب الشركات العارضة مد العمل لمدة ساعة إضافية
أحمد صبحي 12:43 ص, الأحد, 28 مارس 21 12:43 ص, الأحد, 28 مارس 21

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ألغت الشركة المنظمة لمعرض ” ذا ريل جيت ” العقاري المقام حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس رسوم دخول وشراء الكاتلوج الخاص بالمعرض، ليصبح دخول المعرض متاح بشكل مجاني.

كما قررت الشركة مد ساعات إقامة المعرض في يومه الأخير الحادية عشر مساءا بعد أن سجل المعرض في يومه الثالث إقبال كثيف.

وشهد اليوم الثاني، إقبالا متوسطا من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وإدارية وتجارية، في عدد من المشروعات التي يتم عرضها داخل المعرض، والمملوكة لعدد 38 شركة عقارية كبرى.

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كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، افتتح، أول أمس الخميس، فعاليات مؤتمر ومعرض ذا ريل جيت العقارى، والذى يقام لأول مرة فى مصر فى الفترة من 25-27 مارس بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم افتتاح المعرض بحضور أحمد غزى رئيس شركة إيه سي جي آي تي إف، المنظمة للمعرض وعدد كبير من رؤساء شركات التطوير العقاري المشاركة بالمعرض.

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وشهد اليوم الأول للمعرض، تكريم شيخ المعمارين الراحل المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى للتنمية العقارية الذى وافته المنية، وقال عنه أحمد غزى أنه علم من أعلام التطوير العقارى فى مصر.

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بقلم أحمد صبحي

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