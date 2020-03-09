عقـــارات

الشركة المنظمة لـ«المال»: معرض سيتي سكيب سيقام في موعده

يأتي ذلك في فترة ضبابية شهدت الحديث عن تأجيل المعرض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
شرين طه 9:48 م, الأثنين, 9 مارس 20 9:48 م, الأثنين, 9 مارس 20

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تلقت جريدة “المال” رسالة إلكترونية من شركة انفورما ماركتيس المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر تؤكد فيها إقامة المعرض في الفترة المحددة من 18 الي 21 مارس الجاري.

وأكدت الشركة لـ”المال” أن المعرض من أبرز الأحداث العقارية بالسوق المصرية ويتوجب عليها الاستمرار في عقده وإتاحة الفرصة المطورين والعملاء والمشترين.

يأتي ذلك في فترة ضبابية شهدت الحديث عن تأجيل المعرض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة أنها ستطبق إجراءات وقائية على أعلى مستوى لحماية رواد المعرض منها إتاحة مطهرات لغسل اليد خلال المعرض.

ولفتت الشركة إلى أنها قررت تأجيل المؤتمر المرتبط بسيتي سكيب والخاص بشركات التطوير العقاري الي موعد لاحق في يونيو المقبل.

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بقلم شرين طه

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