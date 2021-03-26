الشركة المصرية لإدارة المترو تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بوزارة النقل، ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم، في المسافة بين محطتي المراغة ومركز طهطا.

ودعت شركة مترو الأنفاق في بيان لها، المولي عزل وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أسر ضحايا حادث سوهاج، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

يشار إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، والمهندس أشرف رسلان، وصلا منذ قليل إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطار سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن حادث قطار سوهاج، وقع نتيجة فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وتابعت، «وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157.

مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة بين محطتى المراغة وسوهاج.

وتابعت، نتيجة للتصادم انقلب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشار مصدر بالسكة الحديد، أنه تم تشكيل لجنة فنية لرصد تفاصيل الحادث، ورفع تقرير لوزير النقل، تسليمه للنيابة العامة لمحاسبة المتسببين في هذا الحادث.

يشار إلى أنه مازال حتى الآن عربات وزارة الصحة تنقل المصابين الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل أن حصيلة حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بلغت 108 مصابين و32 حالة وفاة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث عن حادث قطاري سوهاج، اليوم، قائلًا: «إنه وجه رئاسة الوزراء وكل الأجهزة المعنية بالتواجد في موقع الحادث»، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم.