«الشركة المصرية» تقتنص مناقصة توريد 100 ألف عداد مسبق الدفع 

اقتنصت الشركة المصرية للعدادات الذكية مناقصة توريد 100 ألف عداد كهربائى مسبق الدفع، التى طرحتها القابضة للكهرباء فى يوليو الماضى لصالح «الإسكندرية للتوزيع».

وكشفت مصادرمطلعة – فى تصريحات لـ«المال» – أن «المصرية» حسمت المناقصة إثر منافسة مع 3 شركات محلية بعدما قدمت العرض الأفضل ماليا،لافتة إلى أن إجمالى قيمتها يقترب من 65 مليون جنيه.

وأضافت أن تكلفة العداد تصل إلى نحو 600 جنيه، وجار استكمال المفاوضات بين شركة الإسكندرية والكيان الفائز تمهيدا لتوقيع العقود النهائية.

وأوضحت أن العدادات سيتم توريدها إلى مخازن «الإسكندرية للتوزيع»، لافتة إلى أن المناقصة اشترطت تتمتع الشركة الفائزة بسابقة خبرة فى التصنيع والتركيب.

وأضافت أنه من المقرر بدء التوريد خلال 3 أشهر من الترسية والتوقيع للشركة الفائزة، على أن تكون مسئولة عن التركيب فى أكثر من منطقة وأن يتم الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى (2022 – 2023 ).

ولفتت المصادر إلى أنه جار عمل تجارب خاصة بالعدادات واختبارها، وهى أحد بنود التعاقد، موضحة أن جزءا منها سيتم تركيبها عبر استبدال «قديمة» بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال جميع الوحدات للعمل بكارت الشحن.

وتستهدف «الإسكندرية» من تلك العدادات خفض الفقد بشبكاتها لنسب أقل من الحالية، ومنع سرقات التيار الكهربائى بما يسهم فى زيادة الإيرادات، وتحديث الشبكات والتوسع فى مراكز التحكم الآلية والحديثة.

واستلمت الإسكندرية لتوزيع الكهرباء نحو 150 ألف عداد مسبوق الدفع من القابضة لكهرباء مصر مطلع العام الجارى، وتم الانتهاء من تركيبها لصالح المستهلكين والمتقدمين بطلبات.

ويبلغ عدد مشتركى «الإسكندرية للتوزيع» نحو 2.7 مليون مواطن فى نطاق المحافظة الساحلية من أبى قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا، بمساحة 2900 كيلومتر مربع، كما يتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية، ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27، فى إطار خطتها لتحديث شبكاتها.