الشركة المشغلة لخط المترو الثالث : نعتذر للفنان التشكيلي الروسي وسيتم تغيير التصميمات المقتبسة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق وشركة «آر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو المسئولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، في بيان رسمي أرسلته منذ قليل، أنها تدرس حاليًّا الإجراءات القانونية المناسبة ضد وكالة “أستوديو والي” للدعاية التابعة لغادة والي.

أضافت «آر.ايه.تى.بى» أنها تتابع عن كثب عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

وأشارت إلى أنها تعاقدت مع وكالة «أستوديو والي» للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث،

وتم إدراج بند ملزم قانونيًّا ينص بأن شركة الدعاية هي المسئولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقًا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وكشفت عن إنهاء العقد مع شركة الدعاية منذ مارس الماضي، نظرًا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق وشركة «آر.ايه.تي.بي»، ديف للنقل كايرو عدم درايتهم بأن التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وبناء عليه تتم حاليًّا دراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة “آر.ايه.تى.بى” ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، كما سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني.

وقدمت اعتذارًا للفنان التشكيلى الروسى جورجي كوراسوف، وللجمهور عن تلك الحادثة.