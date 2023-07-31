الشركة المتحدة تعلن التبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين إلى مبادرة حياة كريمة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة (حياة كريمة)، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.



وأكدت الشركة المتحدة – في بيان اليوم – أن هذا التبرع إيمانا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الاكثر احتياجا.