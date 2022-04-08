الشركة الشرقية للدخان تقرر صرف 3 شهور للعاملين بمناسبة عيد الفطر

قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان ” إيسترن كومباني ” أكبر منتج للدخان في مصر اعتماد حركة الترقيات العامة التي تجريها الشركة سنويا للعاملين المستوفيين لشروط وضوابط الترقيات اعتبارا من نهاية ديسمبر الماضي بمختلف الدرجات الوظيفية.

كما قرر مجلس الادارة في جلسته الأخيرة التي عقدت 4 أبريل الجاري، وفقا لمنشور اطلعت عليه ” المال “، اعتماد صرف ثلاثة شهور بمناسبة عيد الفطر، وذلك لجميع العاملية بالشركة المتواجدين بالعمل حتى 30 أبريل الجاري، وكذلك لجميع المتخارجين وفقا لبرنامج التخارج الاختياري.

كما قررت الشركة التعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم الخدمة الطبية لمدة عام اعتبارا من أول مايو المقبل، وذلك للمتخارجين الذين لن يتمتعوا بنظام الخدمة الطبية بعد التخارج من الشركة.

وكانت قد وضعت شركة الشرقية إيسترن كومباني، أكبر منتج للدخان في مصر، خطة تفصيلية لتنفيذ ما أعلنت مؤخرا بتوقيع اتفاقية عمل جماعية لفتح باب المعاش المبكر لنحو ثلاثة آلاف عامل بفروع مصانعها المختلفة.

وتضمنت الخطة فروق جوهرية بين النظام الحالي وفقا لما معمول به في السنوات السابقة، والذي يتم تطبيقه للفترة المتبقية لبلوغ سن الستين، وبين النظام المعدل والذي يشمل مزايا جديدة لمن يقرر من العاملين بالشركة التخارج بشكل رضائي ( اختياري) .

ونص النظام الجديد الذي استحدثته الشركة، أن يتم صرف للعامل ما يوازي متوسط ما سبق أن تقاضاه وصرف له بالفعل من ( الأرباح السنوية – حوافز جماعية – حافز متميز – مكافأة الجهود غير العادية – المرتب الأساسي ) عن العامين الماليين السابقين لانتهاء الخدمة وبحد أقصى خمس سنوات بواقع 100% ( من هذا المتوسط ) عن السنتين الأولى والثانية الباقيتين عن سن الستين، وبواقع 75% بعد أن كانت 50% في النظام المعمول به ( من هذا المتوسط ) عن السنتين الثالثة والرابعة الباقيتين على سن الستين، وبواقع 50% بعد أن كانت 25% في النظام المعمول به ( من هذا المتوسط) عن السنة الخامسة الباقية على سن الستين.

كما نصت الخطة الجديدة على أن منحة نهاية الخدمة يتم صرفها للعامل بواقع ثلاثة شهور من الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية وبدون حد أقصى، وذلك بعد أن كانت في النظام المعمول به شهرين فقط من الأجر الأساسي وبحد أقصى 200 ألف جنيه.

ونصت الخطة الجديدة على أن منحة نهاية الخدمة يقصد بها مدة العمل الفعلية مخصوما منها فترات الانقطاع بمختلف أنواعها.

كما منحت الشركة مزايا مالية إضافية يصرف للعامل مبلغ شهري بواقع 2500 جنيه شهريا، في بداية كل شهر ميلادي اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمته وحتى بلوغه السن القانونية للتقاعد أو الوفاة أو ألفا جنيه عن كل شهر متبقي لبلوغ سن التقاعد وتدفعه دفعة واحدة، وذلك حسب رغبة العامل، على أن يكون الحد الأدنى لجملة ما يتم صرفه عن مشروع التخارج بواقع 3 آلاف جنيه.

ونصت خطة الشركة على أن يستمر تحملها بحصتها وحصة العامل في سداد اشتراكات صندوق التأمين الخاص وفقا للنسب المحددة بالنظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ووفقا للتوقيتات المحددة لأقرانه الموجودين بالخدمة فعليا، وذلك عن السنوات المتبقية لبلوغه سن التقاعد قانونا، ويتم صرف حصة العامل كاملة من صندوق التأمين الخاص عند بلوغه سن التقاعد أو الوفاة.

وقرر مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق تركيز جميع عمليات الإنتاج فى المحافظات بالمجمع الصناعى للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (24 فبراير الماضى) إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة إستراتيجية لتجميع عمليات الإنتاج المنتشرة عبر محافظات الجمهورية فى مركز واحد بما يحقق استفادة أعلى من موارد وأصول الشركة.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الإدارية من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقررت الشركة خلال شهر ديسمبر وقف العمل بمصنع منوف لإنتاج المعسل، ومحرم بك بالإسكندرية للمعسل والسجائر، لعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج، ولتوافر المنتج في الحدود الآمنة.

كما تدرس فى الوقت الراهن إغلاق مصنعي أبو تيج والطالبية المتخصصين في صناعة المعسل، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 26 ديسمبر الماضى.

وخصصت الشركة استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي لتحديث ورفع كفاءة ماكينات الإنتاج، وفقا لتصريحات هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى ربحها إلى 4.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021 مقارنة مع صافى ربح قدره 3.7 مليار جنيه خلال العام السابق.

وقفزت المبيعات السنوية (شاملة الضرائب) إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2021، مقارنة مع مبيعات سنوية سابقة بلغت 55 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافى المبيعات (بدون الضرائب) إلى 16 مليار جنيه خلال العام، مقارنة مع مبيعات سنوية سابقة بقيمة 14.4 مليار جنيه، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة فى وقت سابق.

وبلغ حجم إنتاج الشركة من السجائر (المحلية والمستوردة) خلال العام المنتهى يونيو 2021 حوالى 88.8 مليار سيجارة بارتفاع طفيف عن العام السابق الذى أنتجت فيه 84.2 مليار سيجارة.