الشركة الشرقية ايسترن كومباني تنفي إغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين

تنفي الشركة الشرقية ايسترن كومباني، الأخبار التي تم تداولها بالمنشور المزور والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغلاق مخازن المبيعات والمتعهدين على مستوى الجمهورية بدأ من غدًا الخميس .

وتؤكد الشركة على أن العمل يجري بشكل طبيعي داخل المخازن، ولا صحة للأنباء المذكورة في البيان المزور المنسوب إلي الشركة.

وتهيب الشركة الشرقية إيسترن كومباني بكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره عن الشركة وضرورة الحصول على الاخبار والمعلومات الخاصة بأنشطتها المختلفة من مصادرها وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الاحتفاظ باتخاذها الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.