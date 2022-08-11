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الشركة السعودية للكهرباء تحصل على 567.5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

الشركة السعودية للكهرباء رفعت حجم التسهيلات المشتركة الدولية

الشركة السعودية للكهرباء تحصل على 567.5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
أيمن عزام

أيمن عزام

4:02 م, الخميس, 11 أغسطس 22

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقية تمويل، تصل مدتها إلى 14 عاماً،  تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية . تم توقيع الاتفاقية مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، وستكون مضمونة من قبل الوكالة السويدية لائتمان الصادرات وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية ، وذلك رهناً باستيفاء الشروط السابقة.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس خالد الجنون ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «إن حصول الشركة  على هذا المرفق المشترك الدولي بالإضافة إلى تسهيلات وكالة ائتمان الصادرات ، اللذين تم تحقيقهما بشروط وأسعار مواتية ، هو دليل على قاعدة أصول الشركة الكبيرة ، والائتمان عالي الجودة ، والعلاقات مع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة».

وأضاف: «الاهتمام المتزايد من جانب المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي أمر مشجع أيضًا ويتحدث عن الأسس الاقتصادية القوية للمملكة العربية السعودية ، خاصة في ظل ظروف السوق المتقلبة. ونتطلع إلى الاستفادة من التسهيلات المشتركة الدولية لخدمة متطلباتنا الرأسمالية ، مما يؤدي إلى نمو طويل الأجل. للأعمال والمستثمرين لدينا. علاوة على ذلك ، ستدعم وكالة ائتمان الصادرات مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر».

جدير بالذكر، أنه في أكتوبر العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات.

اتفاقية للحصول على تسهيلات مشتركة

كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم  ، المزود الأول لخدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية ،أنها وقعت اتفاقية للحصول على تسهيلات مشتركة دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من 15 مقرضًا إقليميًا ودوليًا رائدًا.

يضم الاتحاد المكون من 15 بنكًا بنك ستاندرد تشارترد ، وإتش إس بي سي ، وإنتيزا سان باولو ، وبنك ميزوهو ، وبنك إم يو إف جي ، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، والبنك الصناعي والتجاري الصيني ، وبنك الدولة الهندي ، وبنك الصين ، وبنك أبوظبي التجاري ، وأبو ظبي الإسلامي. بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك الكويت الوطني ، KfW IPEX-Bank وسوسيتيه جنرال. وقد عينت الشركة السعودية للكهرباء بنك ميزوهو وبنك أبو ظبي التجاري وكلاء لهذه التسهيلات. – خدمة أخبار تريد آرابيا

وقال بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات ، إن التسهيلات غير المضمونة التي تغطي فترة مدتها خمس سنوات ، ستُستخدم لإعادة تمويل مرفق مشترك قائم ، تم جمعه مبدئيًا في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في أغسطس من عام 2022 ، بالإضافة إلى تمويل احتياجات الإنفاق الرأسمالي للشركة.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء رفعت حجم التسهيلات المشتركة الدولية ، فضلاً عن اجتذاب مقرضين جدد ، نظرًا للاهتمام الكبير بالمشاركة من السوق المصرفية الإقليمية والدولية.

أيمن عزام

أيمن عزام

4:02 م, الخميس, 11 أغسطس 22