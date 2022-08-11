الشركة السعودية للكهرباء تحصل على 567.5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقية تمويل، تصل مدتها إلى 14 عاماً، تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية . تم توقيع الاتفاقية مع بنك ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، وستكون مضمونة من قبل الوكالة السويدية لائتمان الصادرات وبتمويل من مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية ، وذلك رهناً باستيفاء الشروط السابقة.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس خالد الجنون ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «إن حصول الشركة على هذا المرفق المشترك الدولي بالإضافة إلى تسهيلات وكالة ائتمان الصادرات ، اللذين تم تحقيقهما بشروط وأسعار مواتية ، هو دليل على قاعدة أصول الشركة الكبيرة ، والائتمان عالي الجودة ، والعلاقات مع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة».

وأضاف: «الاهتمام المتزايد من جانب المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي أمر مشجع أيضًا ويتحدث عن الأسس الاقتصادية القوية للمملكة العربية السعودية ، خاصة في ظل ظروف السوق المتقلبة. ونتطلع إلى الاستفادة من التسهيلات المشتركة الدولية لخدمة متطلباتنا الرأسمالية ، مما يؤدي إلى نمو طويل الأجل. للأعمال والمستثمرين لدينا. علاوة على ذلك ، ستدعم وكالة ائتمان الصادرات مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر».

جدير بالذكر، أنه في أكتوبر العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات.

اتفاقية للحصول على تسهيلات مشتركة

كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم ، المزود الأول لخدمات الكهرباء في المملكة العربية السعودية ،أنها وقعت اتفاقية للحصول على تسهيلات مشتركة دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من 15 مقرضًا إقليميًا ودوليًا رائدًا.

يضم الاتحاد المكون من 15 بنكًا بنك ستاندرد تشارترد ، وإتش إس بي سي ، وإنتيزا سان باولو ، وبنك ميزوهو ، وبنك إم يو إف جي ، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، والبنك الصناعي والتجاري الصيني ، وبنك الدولة الهندي ، وبنك الصين ، وبنك أبوظبي التجاري ، وأبو ظبي الإسلامي. بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك الكويت الوطني ، KfW IPEX-Bank وسوسيتيه جنرال. وقد عينت الشركة السعودية للكهرباء بنك ميزوهو وبنك أبو ظبي التجاري وكلاء لهذه التسهيلات. – خدمة أخبار تريد آرابيا

وقال بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات ، إن التسهيلات غير المضمونة التي تغطي فترة مدتها خمس سنوات ، ستُستخدم لإعادة تمويل مرفق مشترك قائم ، تم جمعه مبدئيًا في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في أغسطس من عام 2022 ، بالإضافة إلى تمويل احتياجات الإنفاق الرأسمالي للشركة.

يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء رفعت حجم التسهيلات المشتركة الدولية ، فضلاً عن اجتذاب مقرضين جدد ، نظرًا للاهتمام الكبير بالمشاركة من السوق المصرفية الإقليمية والدولية.