الشركات تلجأ إلى الخصومات للتخلص من السيارات الراكدة

رسوم التراخيص ترفع خصومات تويوتا فورتشنر 10 آلاف جنيه20 ألفا خصومات السبع على بيجو 508 و25 ألف لكيا كارينززيتون: الخصومات تشمل موديلات قديمة ومحدودة الطلبأحمد شوقي:لجأ مجموعة من وكلاء وموزعي سوق السيارات إلى إطلاق خصومات على بعض الطرازات التي تشهد ركودًا في المبيعات؛ نتيجة ضعف الطلب أو نتيج

رسوم التراخيص ترفع خصومات تويوتا فورتشنر 10 آلاف جنيه 20 ألفا خصومات السبع على بيجو 508 و25 ألف لكيا كارينز زيتون: الخصومات تشمل موديلات قديمة ومحدودة الطلب أحمد شوقي: لجأ مجموعة من وكلاء وموزعي سوق السيارات إلى إطلاق خصومات على بعض الطرازات التي تشهد ركودًا في المبيعات؛ نتيجة ضعف الطلب أو نتيجة التطورات المتعلقة بزيادة رسوم الترخيص، وتأتي هذه الخصومات رغبة من الموزعين في تدوير رأس المال التشغيلي لتحسين الربحية. وقدر بعض الموزعين الفترة الزمنية القصوى التي يمكن خلالها إبقاء السيارات في معارض الموزعين والتجار بنحو أسبوعين؛ وبعدها ستؤدي تكلفة التمويل إلى تحمل التاجر أو الموزع للخسائر أو للخصم من نسبة أرباحه في حالة عدم بيع السيارة. ولا تشمل هذه الخصومات مجموعة واسعة من السيارات؛ بسبب محدودية المعروض خلال الفترة الزمنية الراهنة؛ وإنما تشمل سيارات من موديل 2017 لم يتم بيعها أو سيارات أخرى تشهد تباطؤًا في البيع؛ ومن بين السيارات التي تشملها الخصومات بيجو 508 موديل 2017 وتويوتا فورتشنر وشقيقتها C-HR وغيرها. ويوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الخصومات التي يطرحها الموزعون لا تتعلق بموديلات 2018 أو 2019 وإنما موديلات 2017 التي لم يتمكن الموزعون من بيعها حتى الآن. وأوضح أن الموزعين قد قاموا بشراء هذه السيارات بأسعار منخفضة ومن ثم فهم يبيعونها حاليًا بهوامش أرباح مناسبة رغم الخصومات التي يطرحونها عليها. وأضاف أن بعض الموزعين يطرحون خصومات على بعض الطرازات الجديدة التي تشهد ركودًا في المبيعات لكن هذه الخصومات ليست كبيرة مقارنة بأسعار السيارات فضلًا عن أنها لا تشمل طرازات كثيرة. وأردف أن ارتفاعات الأسعار الكبيرة أدت إلى ركود الطلب على بعض السيارات ومن ثم يتم بيعها بأسعارها الرسمية دون أوفر برايس أو بخصومات محدودة للغاية تدور حول 1000 جنيه و3000 جنيه. ويشير علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف إلى أن شركته قدمت خصومات تصل إلى 25 ألف جنيه على طراز كيا كارينز؛ نظرًا لتراكم المعروض منه وعدم القدرة على تصريف المخزون في ظل ظروف السوق الراهنة التي لا تساعد على بيع الكميات المتعاقد عليها بين الموزعين والوكلاء أو بين الوكلاء والشركات الأم. وأضاف أن الشركة تقدم أيضًا خصومات على بيجو 508 موديل 2017 بغرض تحريك الطلب على السيارة في ظل ركود المبيعات؛ موضحًا أن الخصومات تصل إلى 20 ألف جنيه من الأسعار الرسمية الحالية. وأوضح أن هذه الخصومات تأتي نتيجة خضوع عمليات تسعير السيارات لآليات العرض والطلب؛ ومن ثم لا يمكن الحديث عن ارتكاب مخالفات في حالة بيع السيارات بأعلى من أسعار الوكيل. ويقول مصطفى أبو سمرة رئيس شركة أبو سمرة للسيارات -موزع سيارات تويوتا- إن وكيل العلامة التجارية قد قدم عرضًا لشبكة الموزعين لشراء تويوتا فورتشنر بأسعار تقل عن الأسعار الرسمية بنحو 30 ألف جنيه؛ رغبة منه في إنعاش الطلب على السيارة اليابانية؛ المجمعة محليًا. وأوضح أنه تم التعاقد مع الوكيل لشراء كمية من تويوتا فورتشنر بسعر مليون و70 ألف جنيه بدلًا من مليون و100 ألف جنيه (السعر الرسمي)؛ وذلك قبل تطبيق الزيادات الجديدة في قيمة رسوم التراخيص. وأوضح أن رفع رسوم تراخيص السيارات أسهم في تعقيد المشهد؛ وتباطأ الطلب على بعض الطرازات الفاخرة؛ نظرًا لارتباط قيمة الرسوم بسعر السيارة؛ مما يعني أنه كلما ارتفاع السعر زادت الرسوم. ولفت إلى أن الطلب توقف بشكل شبه كامل على تويوتا فورتشنر؛ مثل غيرها من السيارات مما دفع شركته إلى رفع الخصومات على السيارة إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفا بغية إنعاش الطلب عليها؛ ومن ثم تدوير رأس المال التشغيلي المدفوع نظير شحنة السيارات الموردة من قبل الوكيل. وأضاف أنه تم عرض السيارة للبيع بسعر مليون و60 ألف جنيه، مقابل مليون و70 ألف قبل زيادة الخصومات؛ بقيمة 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن هذه الخصومات يتم تعويضها من خلال طرازات أخرى تابعة للعلامة التجارية تشهد رواجًا في الطلب.

