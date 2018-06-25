الشركات تطالب «التأمين الصحى» بالتنسيق فى تحديد أسعار الخدمات

■ مخاوف حول خروج لاعبين من السوق نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة الشاذلى جمعة طالبت شركات التأمين والرعاية الصحية الحكومة بإعادة النظر فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، فى ضوء التطبيق العملى لمواده وتفعيل الخدمة على أرض الواقع، وذلك بعد إصدار لائحته التنفيذية منذ أيام، أث

■ مخاوف حول خروج لاعبين من السوق نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة



الشاذلى جمعة



طالبت شركات التأمين والرعاية الصحية الحكومة بإعادة النظر فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، فى ضوء التطبيق العملى لمواده وتفعيل الخدمة على أرض الواقع، وذلك بعد إصدار لائحته التنفيذية منذ أيام، أثناء ولاية رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل.

قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة «مصر للتأمين»، إن القانون ولائحته التنفيذية أغفلا التنسيق بين هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية الخاصة فى وضع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وتأسيس بنك معلومات يستفيد من بيانات الإصدار والتعويض فى فرع التأمين الطبى بشركات التأمين وتحليلها وتحديد معدلات الخسائر الفنية فى الفرع، وبالتالى السعر العادل والكافى لتلك الخدمات ليناسب المواطنين ولا يضر بمصلحة الشركات والتى تتجاوز محفظة أقساطها وتعويضها فى «الطبى» مليارات الجنيهات.

وأضاف مختار أنه يجب فتح قنوات اتصال مباشرة بين شركات التأمين والرعاية الصحية وبين هيئة التأمين الصحى فيما يتعلق بالاسترداد النقدى للنفقات وفق آلية التأمين المزدوج التى تتيح للمواطن سداد اشتراك هيئة التأمين الصحى وفى الوقت نفسه التمتع بخدمات التأمين الطبى الخاص، وذلك تيسيرا على المواطنين للحصول على خدمات صحية أفضل ومنح الفرصة لشركات التأمين فى تقديم الخدمات المساعدة والمكملة مثل توفير درجة إقامة أفضل فى المستشفيات وعدم الانتظار فى قائمة العمليات الجراحية وتركيبات الأسنان وغيرها.

وأكد ضرورة قيام هيئة التأمين الصحى بعمل نظام تكنولوجى متطور للربط بين الهيئة ومقدمى الخدمات كالمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها من جانب، ومع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية من جانب آخر، وكذلك تأهيل المستشفيات الحكومية للدخول فى المنظومة الجديدة وتكوين شبكة طبية قوية.

من جانبه، أكد حسام ثابت العضو المنتدب لشركة «كورميد للرعاية الصحية«، أن أبرز التحديات التى تواجه نشاط الرعاية الصحية مع بدء تنفيذ القانون عبر إصدار لائحته التنفيذية هى تأثر المواطنين بارتفاع معدل التضخم مما يقلل الطلب على شراء التأمين الطبى والرعاية الصحية الخاصة، وطالب الشركات بتصميم منتجات بتكلفة أقل وقسط أقل لكى تحافظ على عملائها.

وأوضح ثابت أن سوق الرعاية الصحية ستشهد تغيرا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن الشركات التى تعمل بشكل تقليدى دون ابتكار منتجات جديدة أوجذب شرائح جديدة من العملاء ستختفى من السوق بسبب تغير الظروف وكون القانون إلزاميا على جميع المواطنين بما يتطلب حلولا غير تقليدية من الشركات.

وكشف أن هناك العديد من الشركات متعددة الجنسيات فى نشاط التأمين والرعاية الصحية ستنخفض أرباحها فى التأمين الطبى بسبب تراجع أقساطها أو حجم أعمالها نتيجة لتطبيق القانون الجديد.

وأشار إلى أن الشركات عملت الفترة الماضية على شريحة محدودة من العملاء وحدثت مضاربات سعرية وحرق أسعار فى إطار البحث عن حصص سوقية أكبر فى ظل تضخم تكلفة الخدمات الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

واعتبر أنه على الرغم من إيجابية التدرج فى تطبيق القانون خلال 15 عاما بما يتيح للشركات العمل والاستعداد لتعميمه بصورة كاملة على جميع المحافظات إلا أنه لا يمكن توقع حجم دخول المواطنين بعد 15 عاما وكذلك مقدار الطلب على التأمين الطبى والرعاية الصحية الخاصة.