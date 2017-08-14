الشركات تتسابق لخفض فوائد قروضها

❐ «مصر للفنادق» تتفاوض مع «الأهلى» لتجديد مبادرة دعم السياحة ❐ «أسمنت قنا ودومتى» تدرسان الدخول فى مفاوضات لتطبيق الآلية ❐ تحالف من 13 بنكًا يرفض تعديل تسعير قرض «إيثديكو» ❐ «فاروس»: «جهينة وإيديتا» أكبر المستفيدين فى حال إتم

❐ «مصر للفنادق» تتفاوض مع «الأهلى» لتجديد مبادرة دعم السياحة

❐ «أسمنت قنا ودومتى» تدرسان الدخول فى مفاوضات لتطبيق الآلية

❐ تحالف من 13 بنكًا يرفض تعديل تسعير قرض «إيثديكو»

❐ «فاروس»: «جهينة وإيديتا» أكبر المستفيدين فى حال إتمام التخفيضات

أمنية إبراهيم ومصطفى طلعت

يسعى عدد من الشركات المحلية للتفاوض مع البنوك لخفض الفائدة على قروضها بعد أن تم ارتفعت اسعارها عدة مرات خلال الفترة الأخيرة ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات التمويلية لتشكل ضغطًا على الإيرادات.

ونجحت عامر جروب فى الاتفاق مع البنوك على خفض فوائد قروضها بواقع %0.5 فيما تدرس شركتا مصر أسمنت قنا ودومتى بدء تفاوض مماثل، فى حين تتباحث مصر للفنادق بالفعل مع البنك الأهلى، بخصوص فوائد قرض بقيمة مليار جنيه، أما شركة إيثديكو فتم رفض طلبها بإعادة النظر فى سعر العائد على قرضها البالغ 1.250 مليار دولار.

يشار إلى أن البنك المركزى كان قد رفع أسعار الفائدة 3 مرات منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وبلغ إجمالى الزيادة على الإيداع والإقراض، منذ ذلك الحين، نحو 7 نقاط مئوية، لتصل إلى %18.75 و%19.25 على التوالى.

وكشف رياض رفعت، مدير علاقات المستثمرين بشركة عامر جروب، أن شركته حصلت منذ شهر تقريبا على موافقة البنوك المقرضة – فضل عدم الإفصاح عن أسمائها – لتخفيض أسعار فوائد القروض المستحقة على الشركة – فوق سعر «الكوريدور»- من %1 إلى %0.5، موضحاً أن إجمالى قروض الشركة يصل إلى حوالى 400 مليون جنيه.

واستبعد «رفعت» حصول شركته على قروض جديدة لتمويل التوسعات المستقبلية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، أما فى حال تخفيض هذه النسب فستتم إعادة التفكير فى الأمر مرة أخرى.

ورفض تحالف مصرفى يضم نحو 13 بنكاً مؤخراً الطلب المقدم من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» لإعادة النظر فى تسعير قرضها البالغة قيمته الإجمالية 1.250 مليار دولار، وخفض العائد عليه بعد تضاعف مديونية الشركة نتيجة فروق العملة.

وقالت مصادر مطلعة على صفقة التمويل لـ«المال» إن خفض العائد على قرض «إيثيدكو» تم رفضه بالإجماع من أعضاء التحالف المشارك فى القرض، وإن أغلب الطلبات المقدمة فى هذا الشأن سواء على قروض بالعملة المحلية أو الأجنبية عادة ما يتم رفضها نظراً لارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك بصورة ملحوظة فى الآونة الأخيرة.

ويتولى 5 بنوك هى: الأهلى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة والمصرف العربى الدولى عمليات ترتيب التمويل، الذى تم تفعيله عام 2013، بغرض تمويل مجمع الايثيلين والبولى إيثيلين التابع للشركة القابضة للكيماويات، إلى جانب 8 بنوك أخرى تساهم بحصص تمويلية.

وأكد مصدر مسئول بشركة مصر أسمنت قنا أن شركته تدرس حالياً مخاطبة بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر، والتجارى الدولى، لتخفيض فائدة القرض الذى حصلت عليه من البنوك الثلاثة خلال عام 2015 بقيمة 910 ملايين جنيه، موضحاً أن أسعار الفائدة الحالية باتت مبالغًا فيها.

يذكر أن شركة مصر أسمنت قنا كانت قد حصلت على هذا القرض لتمويل عملية شراء %46.5 حصة شركة «أسيك للأسمنت» فى شركة «أسيك المنيا للأسمنت».

ولفت المصدر إلى أن أسمنت قنا تقوم فى الوقت الحالى بإتمام عملية زيادة رأس المال بقيمة 301.2 مليون جنيه عبر إصدار 30.1 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، لسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة، بالإضافة إلى تمويل عملية تشغيل رأس المال العامل.

ووفقاً للقوائم المالية المجمعة للربع الأول المنتهية فى شهر مارس، بلغت قيمة المصروفات التمويلية لمصر أسمنت قنا 78.8 مليون جنيه، مقابل 57.4 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2016.

وفى السياق ذاته، أكد عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق، أن شركته بدأت التفاوض مع البنك الأهلى لتجديد مبادرة دعم قطاع السياحة، التى انتهت فى يونيو 2017، والخاصة بإلغاء الفائدة الثابتة على القروض – الهامش فوق أسعار «الكوريدور».

كان البنك المركزى قد طرح مبادرة لدعم قطاع السياحة منذ عدة اعوام لمد آجال سداد قروض الشركات السياحية وتيسير السداد.

واشار عطية إلى أنه إذا تمت الموافقة على تجديد المبادرة فستتمكن الشركة من توفير مبالغ كبيرة، خاصة بعد حصولها على قرض يصل الى مليار جنيه تقريباً منذ عدة أعوام من البنك الأهلى لتمويل عملية تطوير فندق النيل ريتز كارلتون التابع لها.

وكان مجلس إدارة مصر للفنادق قد وافق خلال شهر يناير من العام الحالى على البدء فى السداد المعجل لقرض البنك الأهلى، ووصل إجمالى ما تم سداده للبنك لحوالى 171.6 مليون جنيه، حتى الآن.

وأكد أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، انها تدرس التفاوض مع البنوك لبحث إمكانية تعديل فوائد القروض المستحقة عليها، علما بأن اغلبها قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.

ووفق القوائم المالية المجمعة لشركة «دومتى» عن الربع الأول من 2017، بلغت المصاريف التمويلية 14.1 مليون جنيه، مقابل 13 مليونًا بالفترة المماثلة.

وعلى صعيد رؤية بنوك الإستثمار، قال أحمد الخربوطلى المحلل المالى المتخصص فى قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «فاروس»، إن شركتى جهينة وإيديتا للصناعات الغذائية ستكونان الأكثر استفادة فى حال تخفيض الفائدة، نتيجة ارتفاع حجم القروض طويلة الأجل التى حصلنا عليها توسعاتها.

وأشار الخربوطلى إلى أنه فى حال نجاح الشركتين بخفض اسعار الفوائد المستحقة عليهما فسيكون لذلك أثر إيجابى كبير على القيم العادلة لأسهمها.

وكانت شركة بالم هيلز للتعمير قد أعلنت، مؤخراً، عن موافقة البنوك على تخفيض أسعار الفائدة المطبقة على معظم محفظة القروض، متوقعة أن يساهم ذلك فى توفير 100 مليون جنيه من تكاليف التمويل القائمة عليها خلال مدة تلك القروض.

وأكدت «بالم هيلز» أنه سيتم تخفيض الفائدة على التمويل المشترك متوسط الأجل بمبلغ 2.4 مليار جنيه من %3.25 فوق سعر الإقراض بالبنك المركزى إلى %1.75، وبالمثل سيتم تخفيض سعر الفائدة على التمويل بمبلغ 750 مليون جنيه من %2.9 إلى %1.9، فوق سعر الإقراض بالمركزى.