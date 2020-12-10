الشركات النيوزيلندية متحمسة لتعزيز التعاون التجارى مع مصر

قالت سفارة نيوزيلندا بالقاهرة إن مصر تعد سوقًا جديدة لشركاتها، مشيرة إلى أنه فى ضوء كون القاهرة الشريك التجارى التاسع والعشرين لها بالفعل عالميًّا وثانى أكبر شريك فى إفريقيا؛ لذلك ترى الشركات النيوزيلندية العاملة فى السوق المصرية أن هناك إمكانات جيدة محلياً لتحقيق نمو أكبر.

واستند تقرير أعدته السفارة ونشرته وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، فى نظرته للسوق المصرية إلى تزايد استثمار القاهرة فى بنيتها التحتية والمشاريع الضخمة.

ورأى التقرير أن بلوغ عدد سكان مصر نحو 101 مليون نسمة، يمثل سوقًا واعدة محتملة للسلع والخدمات النيوزيلندية.

وأشار التقرير إلى أنه فى 12 نوفمبر الماضى، عقدت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية ” NZTE ” ندوة عبر تطبيق Zoom بعنوان “التركيز على مصر – محادثات الأعمال” تستهدف الشركات النيوزيلندية التى تفكر فى التصدير إلى مصر.

وبحسب التقرير؛ ناقش عدد من المصدرين النيوزيلنديين النشطين فى السوق المصرية خلال الندوة تجاربهم.

وأضاف التقرير أن الحاضرين- بما فى ذلك الشركات النيوزيلندية النشطة فى السوق- اتفقوا على أن مصر سوق جديدة لنيوزيلندا، منوهًا بأن الشركات والأعمال التجارية النيوزيلندية تمتعت بالفعل باختراق السوق فى منطقة الخليج العربى، وكانت السوق المصرية فى وضع جيد يتيح لها إمكانات تجارية أكبر، كما أظهرت فرص قوية لتطوير التجارة وتعزيزها معها.

وتابع التقرير أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا والوجهة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوليد الاستثمار الأجنبى المباشر؛ مشيرًا إلى أنه تم تصنيف القاهرة فى يونيو الماضى كواحدة من أفضل عشر مدن عالمية لبدء مجال التكنولوجيا (وذلك فى تصنيفات تقرير ريادة الأعمال العالمى للشركات الناشئة).

حضر الندوة محمد بحار، المستشار التجارى الأفريقى لوزارة الخارجية النيوزيلندية NZTE، وكذلك مستشار الوزراة محمد حشيش؛ ونوه تقرير السفارة بأن المستشارين حضرا كممثلين من القطاع الخاص ويتمتعان بخبرة قيمة فى التصدير وريادة الأعمال.

وأشار حشيش إلى أن تقرير الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2020 أظهر أن مصر قد تجاوزت جنوب إفريقيا باعتبارها الآن الوجهة الأكثر نجاحًا لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت %60 زيادة من نحو 85 إلى 136 مشروعًا مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف حشيش أن مصر احتلت المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات الرأسمالية (التى زادت بنسبة %12 فى عام 2019 إلى نحو 13.7 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه من بين جميع دول المنطقة، كانت مصر الدولة الوحيدة التى يُتوقع أن تحافظ على نمو الناتج المحلى الإجمالى على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ونوه مستشار وزارة الخارجية النيوزيلندية إلى توقعات صندوق النقد الدولى مؤخرًا بشأن معدل النمو الاقتصادى لمصر بنسبة %4 فى المتوسط من 2020-2024.

قال حشيش إن الحكومة المصرية تواصل الاستثمار بكثافة فى المشروعات العملاقة والبنية التحتية والتى شملت العاصمة الادارية الجديدة المقامة على مساحة 44.1 كيلومتر مربع وستغطى ضعف مساحة سنغافورة، كما تُقدر قيمتها بـ 20 مليار جنيه مصرى، لافتاً إلى أنه تم تشجيع الشركات على شراء أراضِ بالمدينة الجديدة خارج القاهرة.

وأضاف أن تطوير حقل غاز ظهر المكتشف مؤخرًا (والذى يعد أكبر مستودع للغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط)، يعنى أن مصر أصبحت الآن مكتفية ذاتيًا من الغاز ولديها قدرات معالجة زائدة لتصدير الغاز الطبيعى المسال “LNG”.

ولفت حشيش إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية فى عام 2019 خارج أسوان، والتى تعد محطة طاقة فوتوفولتية قادرة على إنتاج 1650 ميجاوات بالإضافة إلى كونها أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم.

وتابع أنه تم إنشاء نظام مترو جديد فى القاهرة بتكلفة 4.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه عند انتهاء تنفيذ شبكة مترو الأنفاق ستربط القاهرة الكبرى وتحاول معالجة ازدحام النقل بها، كما تم تطوير قطار السماء”Sky train” بتكلفة 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أنه ستضمن محطة الضبعة للطاقة النووية أن يحصل سكان مصر البالغ عددهم 101 مليون نسمة على طاقة موثوقة ومستمرة.

ولفت إلى أنه بعد جائحة كورونا استثمرت الحكومة فى قطاع الصحة فى مصر بجانب المجالات الأخرى التى تطورها وهى الزراعة والتعليم.

وأضاف التقرير أن وباء كورونا لا يزال يمثل تحدياً للاقتصاد المصرى، بما فى ذلك المصدرين الذين كانوا حريصين على دخول السوق وزيارتها، لافتاً إلى أنه كما هو الحال فى الأسواق الأخرى على مستوى العالم هناك احتمال لمزيد من القيود على التجارة والحركة بسبب الجائحة.

ونوه التقرير بأنه يمكن أن تكون هناك أيضًا آثار – بسبب فيروس كورونا- على سلاسل التوريد واستيراد وتوزيع السلع.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات بالسوق المحلية أيضاً البيروقراطية عند القيام بأعمال تجارية، مضيفا: “نصحت العديد من الشركات النيوزيلندية العاملة فى السوق المصرية بأهمية وجود شريك محلى للمساعدة فى تسهيل الأعمال”.

وأكد حشيش أن الحكومة المصرية عملت على تبسيط العمليات.

وكشف التقرير أن العديد من الشركات النيوزيلندية قدمت خلال الندوة وعرضت تجاربها التجارية مع مصر التى تضمنت أن الأطر الزمنية كانت فى كثير من الأحيان أطول من أماكن أخرى فى العالم؛ إذ يحتاج التجار إلى التحلى بالصبر.

كما أشارت الشركات إلى أنه ساعد وجود وكيل محلى فى معرفة البيئة التنظيمية القانونية المتغيرة بانتظام فى كثير من الأحيان، لافتة إلى أنه يتعين على الشركات أن تكون مبتكرة وتتحدى الاحتكارات والعلاقات طويلة الأمد التى كانت تحتفظ بها تقليديًا دول أخرى فى الشرق الأوسط.

وتابع أن الشركات شجعت على الاعتماد على كل من السفارة ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية لزيادة الدعم، مشيراً إلى أن فيروس كورونا المستجد خلق تحديات عند الرغبة لزيارة مصر، ولكن تم تطوير طرق جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية.