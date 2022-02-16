الشركات الناشئة وعمليات الاندماج والاستحواذ

محد ناصر * ما معنى الشركات الناشئة؟ الشركات الناشئة او Start Ups كما يطلق عليها عالمياً الان هى الشركات حديثة التأسيس من قبل شخص او مجموعة من الأشخاص من الممكن ان تكون هذه المجموعة من الأصدقاء، تكون فكرة الشركة الناشئة…

محد ناصر *

ما معنى الشركات الناشئة؟

الشركات الناشئة او Start Ups كما يطلق عليها عالمياً الان هى الشركات حديثة التأسيس من قبل شخص او مجموعة من الأشخاص من الممكن ان تكون هذه المجموعة من الأصدقاء، تكون فكرة الشركة الناشئة هى تقديم خدمات جديدة للمجتمع وللسوق او أى عمل يتناسب مع طبيعتها ويتم تأسيسها بحجم رأسمال صغير، يمكنها للدخول فى سوق الاستثمار للبحث على تطوير لحجم اعمالها عن طريق الاندماج فى شركات كبيرة، أو أن يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات كبيرة فى سوق الاستثمار او مستثمر كبير، يقدم لها المساعدات و التمويل حتى يتم تطويرها للدخول فى سوق الاستثمار الكبير.

الدمج والاستحواذ:

الدمج والاستحواذ كلاهما عمليتان شائعتان فى سوق الاستثمار يتشابهان مع بعضهما البعض ولكن هناك اختلاف طفيف بينهم فالدمج هو ان تندمج شركة مع شركة أخرى مقابل حصص او أسهم بين الشركتين اما الاستحواذ فهو ان تقوم شركة بشراء حصص او أسهم شركة أخرى مقابل مادى، أيضا الدمج يمكن ان يكون عن طريق تأسيس شركة جديدة لعملية الاندماج اما الاستحواذ فلا حاجة لتأسيس شركة جديدة فتقوم شركة بالاستحواذ على الشركة الثانية عن طريق أسهمها او حصصها بنفس الكيان دون انشاء كيان جديد.

هناك فوائد عديدة للاندماج والاستحواذ للشركات خاصة «الناشئة» ومن أهمها زيادة القدرة المالية والكفاءة الإنتاجية، وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة للمجتمع ولسوق الاستثمار، زيادة التنافس بين الشركات وما يسمح للشركات الناشئة بالدخول فى سوق الاستثمار الكبير مع الشركات الكبرى، حصول الشركات الناشئة على تمويل من المصارف والهيئات التمويلية نتيجة الاندماج والاستحواذ من الشركات الكبرى مما يساعد على نموها اقتصاديا وتطوير خدماتها فى سوق الاستثمار.

بذلك تعد عمليات الاندماج والاستحواذ ذات تأثير كبير على سوق الاستثمارات، وأيضا على الشركات ومعاملاتها وخاصة «الناشئة» لأنها تتم عليها فى بعض الأوقات لتطوير الشركات الناشئة وتمويلها وتطوير فكرتها وخدماتها سواء للسوق او المجتمع لان معظمها تبدأ برأسمال صغير.

* مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية