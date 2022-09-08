الشركات الناشئة المشاركة بمهرجان Come Up تجذب 384 مليون دولار استثمارات

اختار مهرجان “كوم-آب” Come Up 2022 أكبر مهرجان عالمي للشركات الناشئة في كوريا 70 شركة ناشئة تأهلت للتصفيات النهائية للمشاركة في فعالية العام التي ستعقد في نوفمبر، بحسب وكالة يونهاب.

حتى الآن، بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة التي جذبتها الشركات المشاركة 523.7 مليار وون (384 مليون دولار)، بمتوسط 7.5 مليارات وون لكل شركة.

وقال المنتدى الكوري للشركات الناشئة إنه اختار 30 شركة ناشئة بإمكانات نمو قوية للمشاركة في برنامج “دوري الناشئين” (Rookie League program) و40 شركة ناشئة تتجه لوضع “يونيكورن” الاقتصادي للمشاركة في برنامج “دوري الروكيت” (Rocket League program) بمهرجان العام.

يشير مصطلح يونيكورن الاقتصادي إلى الشركات الناشئة غير المدرجة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

ومن المقرر أن يُعقد المهرجان في ديزاين بلازا بمنطقة دونج ديه مون بسول لمدة ثلاثة أيام بدءا من 9 نوفمبر.

وقد قدمت 881 شركة من 38 دولة للمشاركة في معرض العام الجاري.

وبحسب القطاع، استحوذت الشركات الناشئة المرتبطة بالبرمجيات على نسبة 33% من الشركات المختارة، وتلتها شركات الرعاية الصحية والتكنولجيا الحيوية بنسبة 13%.

وقال المنتدى أن 17 شركة ناشئة جذبت أكثر من 10 مليارات وون في الاستثمارات بما يشمل شركات ضيافة إتش 2 أو (H2O Hospitality)، ومجموعة جالاكسي (Galaxy Corporation)، و إيرس للخدمات الطبية (Airs Medical)، وكودبوكس (Kodebox)، وديبينغ سورس (Deeping Source)، ود. دياري (Dr. Diary)، وتيم سبارتا (Teamsparta) وإكس واي زي (XYZ).