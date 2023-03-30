الشركات المملوكة للدولة في الصين تعزز عمليات التكامل التخصصي

قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مجلس الدولة الصينى إن الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً في الصين أحرزت تقدماً في التكامل التخصصي تماشيا مع تسريع البلاد لإصلاحات الشركات المملوكة للدولة، بحسب وكالة شينخوا.

وأضافت اللجنة خلال حفل توقيع عقدته أن إجمالي 17 شركة مملوكة للدولة مدارة مركزياً، وأربع شركات محلية مملوكة للدولة وقعت عقودا للتكامل التخصصي في 11 مجموعة من المشاريع التي تشمل توليد الطاقة النظيفة، والموارد المعدنية، وحماية البيئة الإيكولوجية، والرعاية الطبية والصحية، من بين مجالات أخرى.

ومن خلال التكامل التخصصي بأساليب إعادة هيكلة الأصول، والتعاون في الأسهم، ومبادلة الأصول، والتحويل المجاني، والتحالف الاستراتيجي، ستتمتع الشركات القوية المملوكة للدولة بمزيد من الموارد، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لتعزيز التنمية عالية الجودة للمؤسسات ولتحسين تخطيط الاقتصاد المملوك للدولة وتعديل هيكله.

وقالت اللجنة التي تنظم الأصول الحكومية في البلاد، إنها ستعزز التخطيط العام للتكامل التخصصي للشركات المملوكة للدولة وتعطي الأولوية لتطوير الصناعات الناشئة الاستراتيجية في الخطوة التالية.

وسرّعت الصين عملية التكامل التخصصي للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً، حيث تم تنفيذ 1272 مشروعا للتكامل التخصصي في عام 2022، وفقا لما أظهرته بيانات اللجنة.