أسواق عربية

الشركات المغربية تستفيد من إقبال الصين على خردة المعادن

بعد تراجع ملحوظ في 2020
المال - خاص 5:34 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:34 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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استفادت الشركات المغربية العاملة في مجال تصدير الخردة المعدنية من الارتفاع الكبير للطلب الصيني على المعادن، ما انعكس إيجابا على صادراتها في 2021 بعد تراجع ملحوظ في 2020.

وبلغت قيمة الصادرات المغربية من خردة المعادن والمواد المعدنية الخام ما يقارب 3 مليارات درهم (330 مليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من سنة 2021، مقابل 1.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة قياسية بنسبة 107 في المائة.

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واستطاعت الشركات المغربية تسجيل عودة قوية إلى سوق تصدير المتلاشيات (الخردة) المعدنية في سنة 2021، مع ظهور بوادر تعافي لدى الاقتصاديات العالمية، وعلى رأسها الصين الذي يشكل أحد أهم الزبائن لمثل هذه البضائع.

وارتفعت قيمة صادرات المغرب من متلاشيات النحاس وخردة الحديد والصلب من 659 مليون درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وأغسطس 2020، إلى ما يقارب 1.4 مليار درهم في الفترة نفسها من 2021، في حين بلغت قيمة صادرات النحاس 1.06 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 574 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

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كما شهدت قيمة صادرات معدن الزنك ارتفاعا بنسبة قاربت 75 في المائة، بعد ارتفاعها من 214 مليون درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي إلى 352 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الجارية.

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بقلم المال - خاص

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