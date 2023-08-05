الشركات المصدرة للصناديق تعود إلى الاستثمار في العملات المشفرة

تعود الشركات المُصدرة للصناديق المتداولة في البورصة إلى الاستثمار في العملات المشفرة الذي حاولت الجهات التنظيمية إقناعه بالعدول عنه مؤخراً، بحسب وكالة بلومبرج.

“فان إيك” (VanEck)، و”راوند هيل” (Roundhill)، و”فولاتيليتي شيرز” (Volatility Shares)، ضمن عدة شركات مُصدرة قدّمت طلبات لإصدار صناديق لعقود “إيثر” المستقبلية متداولة في البورصة منذ الجمعة، وفقاً للمستندات المقدمة لدى “هيئة الأوراق المالية والبورصات” الأمريكية.

العودة إلى الاستثمار في العملات المشفرة

وتأتي أحدث المحاولات من شركات مثل “بت وايس” (Bitwise)، التي سحبت طلباتها لإصدار صناديق مشابهة في منتصف مايو.ربما تكون الشركات مقدمة الطلبات قد تشجعت بفضل الموافقة مؤخراً على إصدار “فولاتيليتي شيرز” صندوقاً لعقود “بتكوين” المستقبلية التي تتداول في البورصة بنسبة رافعة مالية 2:1، وذلك مع احتمال صدور أول منتج فوري لـ”بتكوين” في الولايات المتحدة.

مع سجل شركة “بلاك روك” الحافل بالنجاحات؛ أثار طلبها بإصدار صندوق “بتكوين” متداول في البورصة حماساً غامراً وأملاً كبيراً في احتمال إطلاق هذا المنتج أخيراً في الولايات المتحدة، بعد سنوات حاولت فيها الشركات المُصدرة ذلك.

قال تود سون، المحلل الاستراتيجي للصناديق المتداولة في البورصة بشركة “ستراتيغاس” (Strategas): “حاول شخص تقديم طلب، ثم شعرت الشركات المُصدرة الأخرى بالخوف من تفويت الفرصة، وظهرت طلبات عديدة.إنه هوس جماعي، فحجم السوق المحتمل أكبر بكثير من أن تتجاهله الشركات المُصدرة”.

طلبات سبعة

قال إريك بالشوناس في تغريدة: “إليكم نظرة على الطلبات السبعة المُقدمة لإصدار صناديق عقود (إيثر) المستقبلية المتداولة في البورصة، التي نعتقد أن احتمال الموافقة عليها كبير للغاية، ويُرجح أن تنطلق كلها في اليوم ذاته قرب 16 أكتوبر”.

تباين توقعات الموافقةتعد الصناديق المرتكزة على العملات المشفرة ضمن الفئة الأعلى أداءً في مجال الصناديق المتداولة في البورصة العام الجاري، حيث ارتفع كل من صندوقي “فالكيري بتكوين ماينرز” (رمزه WGMI)، وصندوق “فان إيك ديجيتال ترانسفورميشن” المتداولين في البورصة بأكثر من 200% منذ نهاية ديسمبر.

كان صندوق “بروشيرز بتكوين استراتيجي” المتداول في البورصة، هو أول صندوق لعقود “بتكوين” المستقبلية في الظهور، وارتفع 45% منذ بداية العام حتى الآن.

قال جيمس سيفارت، محلل الصناديق المتداولة في البورصة لدى “بلومبرغ إنتليجنس”: “تشير الأحداث المؤخرة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستطالب بسحب هذه الطلبات.

لكن (فولاتيليتي شيرز)، صاحبة الطلب الأول المقدم هنا، تمكّنت من إطلاق صندوق لعقود (بتكوين) المستقبلية يُتداول في البورصة برافعة مالية 2:1 خلال الشهر الماضي. أشك أن تقدم كل تلك الشركات المُصدرة طلباتها في الوقت ذاته، إذا لم توجد فرصة ملموسة على الأقل في الحصول على الموافقة”.

سنوات قبل الموافقة على إصدار صناديق

ترددت الجهات التنظيمية لسنوات في الموافقة على محاولات إصدار صناديق متداولة في البورصة ترتكز على العملات المشفرة، على الرغم من أن الصناديق المتداولة في البورصة المعتمدة على عقود “بتكوين” المستقبلية تُتداول في الولايات المتحدة منذ 2021.

قالت روكسانا إسلام، المديرة المساعدة لقسم البحوث ورئيسة بحوث الصناعة والقطاع في شركة “فيتا فاي” (VettaFi): “بينما يقل احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على أي شيء خارج عالم (بتكوين)، فلا يوجد سبب كافٍ لرفض إصدار صندوق لعقود (إيثر) المستقبلية يُتداول في البورصة، نظراً لوجود صناديق لعقود (بتكوين) المستقبلية متداولة في البورصة.

على الرغم من صعوبة توقع النتيجة النهائية؛ يشير هذا إلى أن الاهتمام المؤسسي بقطاع التشفير ما يزال كبيراً، وقد نشهد استمرار الشركات في تقديم الطلبات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

كما قدمت شركة “غراي سكيل إنفستمنتس” (Grayscale Investments) طلباً لإصدار منتج لعقود “إيثر” المستقبلية، فيما تدرس شركة “بروشيرز” إطلاق صندوق مشابه، إلى جانب آخر لبيع عقود “إيثر” المستقبلية.

“نجحت عقود (بتكوين) المستقبلية دون حدوث مشكلات كبيرة في التداول، لذا؛ يبدو ذلك تطوراً طبيعياً لتلك الفئة، فضلاً عن إطلاق صندوق لعقود (بتكوين) المستقبلية يتداول في البورصة برافعة مالية 2:1 قبل أسابيع قليلة. لذلك؛ يبدو أن مستوى الاطمئنان يرتفع”، بحسب تود سون.