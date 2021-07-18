استثمار

الشركات الكندية تصدر سندات بوتيرة متسارعة

يتوقع المصرفيون بلوغ قمة جديدة، وسط تحول المقترضون لتخزين السيولة
أيمن عزام 12:31 ص, الأثنين, 19 يوليو 21 12:31 ص, الأثنين, 19 يوليو 21

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تعتزم الشركات الكندية بيع كمية قياسية من السندات بالدولار الكندي العام الجاري لكي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة لإعادة تمويل الاستثمارات خلال فترة ما بعد الجائحة.

الشركات الكندية تصدر سندات قياسية

وبحسب وكالة بلومبرج، تم إصدار سندات بقيمة 78 مليار دولار كندي (52.5 مليار دولار) العام الجاري، بزيادة 70% عن سندات قياسية تم إصدارها بقيمة 111 مليار دولار خلال عام  2020 بأكمله، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

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ويتوقع المصرفيون بلوغ قمة جديدة، وسط تحول المقترضون لتخزين السيولة.

يتسم النصف الثاني من العام باصدارات أقل من قبل الشركات بالدولار الكندي، لسبب يرجع إلى العطلات.

ومن المتوقع أن يتزايد التباطؤ خلال العام الجاري بالنظر إلى استمرار عمل معظم المتعاملين في السوق من المنزل.  

ويتراوح العائد على السندات على مؤشر بلومبرج باركليز  لسندات الشركات الكندية بين 2.04 إلى 2.18% منذ منتصف مارس.

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صفقات استحواذات

وتنخرط الشركات الكندية في صفقات استحواذات واندماجات معطلة أو مكتملة بقيمة 197 مليار دولار كندي على أقل تقدير باستخدام السيولة أو التمويل، صعودا من 167 مليار دولار كندي العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

ومن بين الصفقات الأكبر تجئ موافقة شركة روجرز كومينكينشن للاتصالات على شراء شركة منافس أصغر حجما، شو كومينكيشن.

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وتقدمت  شركة روبكفيلد للبنية التحتية بطلب استحواذ إجباري على شركة انتر بايبلاين.  

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بقلم أيمن عزام

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