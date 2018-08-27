الشركات العقارية تكشف عن أبرز المجمعات السكنية بمعرض نيكست موف

المال- خاصتعرض شركات التطوير العقاري مجموعة متنوعة من الشقق والفلل ووحدات التاون هاوس ومنازل العطلات في معرض نيكست موف مصر المدعوم من سيتي سكيبووفقًا لما ذكره الخبراء، فإن مناخ الاستثمار يتسم الآن بطابع إيجابي، كما يشهد القطاع السكني تحسنًا ملحوظًا، وهناك توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المح

المال- خاص

تعرض شركات التطوير العقاري مجموعة متنوعة من الشقق والفلل ووحدات التاون هاوس ومنازل العطلات في معرض نيكست موف مصر المدعوم من سيتي سكيب

ووفقًا لما ذكره الخبراء، فإن مناخ الاستثمار يتسم الآن بطابع إيجابي، كما يشهد القطاع السكني تحسنًا ملحوظًا، وهناك توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 5.3%. ونتيجةً لذلك، تتجاوب شركات التطوير العقاري من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة وتدشين العديد من المشاريع الجديدة.

وستعرض شركات التطوير العقاري هذه أحدث مشاريعها في دورة هذا العام من نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. وستضم قاعات المعرض مجموعة متنوعة من المشاريع من شتى أنحاء البلاد، بما يلبي احتياجات الراغبين في شراء المنازل والمستثمرين والزوّار الذين يبحثون عن منازل لقضاء العطلات في المناطق الساحلية المتميزة.

وستتاح لزوّار المعرض إمكانية الاستفادة من العديد من الفرص العقارية الميسرة لخطط السداد التنافسية، والتي تشمل العروض الخاصة والأسعار المخفضة على وحدات التاون هاوس والفلل والشقق والمنازل الساحلية في شتى أنحاء مصر.

وفي هذا الإطار، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب: “يبحث المشترون في العادة عن شقق أو وحدات تاون هاوس أو فيلات في المناطق القريبة من أماكن العمل والمدارس ومتاجر التجزئة والمستشفيات”

وأضاف: “ستقدم مجموعتنا المتنوعة من شركات التطوير العقاري العارضة في دورة هذا العام هذه الأنواع من العقارات للزوّار مع خطط سداد مرنة وأسعار في المتناول”

وتابع “ويبحث عدد كبير من الراغبين في شراء المنازل الآن عن أكثر المناطق الواعدة في العاصمة، حيث بدأت القاهرة في التمدّد. ومن المعروف أن أحدث الإضافات إلى المجموعة المتنامية من المدن التي تقع في الضواحي هي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وستتصدر بعض هذه المناطق أجنحة عرض نيكست موف مصر لهذا العام”.

ويشير الاهتمام المرتفع من جانب كبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى أن القطاع السكني قد بدأ في التعافي وأن هناك مؤشرات على حدوث تحسن في أوضاع السوق. ووفقًا لشركة الاستشارات العقارية جيه إل إل، فإن ثقة المستثمرين المتزايدة تبدو واضحة في السوق السكني، إلى جانب أن شركات التطوير العقاري أعلنت عن أداء مبيعات إيجابي في العاصمة الإدارية الجديدة، مدفوعًا بطلب من جيل الشباب والشرائح السكانية المتنامية بسرعة في البلاد.

وذكرت جيه إل إل: “لا تزال التوجهات الإيجابية المتواصلة والأداء القوي في معظم القطاعات توفر ظروف سوق جذابة لمزيد من الاستثمار، بما يتماشى مع تركيز الحكومات المستمر على التنمية الاقتصادية”.

وسيشمل العارضون في دورة هذا العام كلاً من بورتو فاكيشن كلوب (عامر جروب)، وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، ويوني إيستايت إيجيبت، وأزور أركيتكتس، ولو ميرادا ، وزهراء المعادي على سبيل المثال لا الحصر.

وستقام فعاليات معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. وسيلقي معرض نيكست موف مصر ضوءًا كاشفًا على المئات من المشاريع العقارية من شتى أنحاء مصر، بما يقدم للراغبين في شراء المنازل والمستثمرين العقاريين منصة مثالية لضمان اقتناء منزل أو فيلا أو شقة جديدة. وأصبح معرض نيكست موف مدعومًا من مجموعة معارض سيتي سكيب التي انطلقت في عام 2002 وتنامت منذ ذلك الحين لتصبح أكبر علامة تجارية للمعارض والفعاليات العقارية على الصعيد العالمي. واستقبلت معارض سيتي سكيب أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة.