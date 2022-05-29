الشركات العقارية تطرح مبادرات من «خارج الصندوق» لجذب العملاء وتنشيط المبيعات 

تشهد السوق العقارية عروضا مبتكرة و مبادرات من «خارج الصندوق» من شركات التطوير لبيع وحدات المشروعات القائمة بآليات تتناسب مع التغيرات الحالية؛ وفى مقدمتها طرح الوحدات الجاهزة للتسليم ومد آجال التقسيط.

وعانى القطاع العقارى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، واتجاه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدولار ومعدلات الفائدة بالبنوك وأسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبناء.

ورصدت «المال» مجموعة من العروض الترويجية التى أتاحتها وأعلنت عنها مجموعة من شركات التطوير العقارى خلال الفترة الماضية بهدف جذب العملاء وتنشيط حركة المبيعات.

«طلعت مصطفى» تعرض مدينتى والرحاب بآجال سداد 25 سنة

بداية، طرحت مجموعة طلعت مصطفى وحدات تسليم فورى للحجز فى مشروعى «الرحاب ومدينتى» بالتقسيط على 25 سنة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«ماونتن فيو» تلجأ إلى وحدات جاهزة للتسليم بعد 6 شهور بمشروع «آى سيتى» القاهرة

وبالمثل، أعلنت شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقارى طرح وحدات سكنية بمشروع «آى سيتى» القاهرة الجديدة بإجمالى مبيعات تعاقدية 2 مليار جنيه، وتتميز الوحدات الجديدة بجاهزية التسليم خلال 6 شهور من تاريخ التعاقد.

وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة من 155مترا للشقق و 255 مترا للفيلات، وتسهيلًا على العملاء الجدد تقدم «ماونتن فيو» عرضًا لتقسيط الوحدة على 9 سنوات، وسداد المقدم على مرحلتين؛ %15 عند التعاقد ومثلها عند الاستلام، علاوة على تسهيل التشطيب للعملاء وتقديم خصومات لتناسب مختلف الأذواق.

وقال وائل عز، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى والعضو المنتدب فى «ماونتن فيو» إن شركته نجحت فى التعامل مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقارى، من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لتحسين الكفاءة، وفى الوقت نفسه عملت على استمرار تنفيذ المشروعات بنفس المعدلات المتفق عليها لتلبية الطلب على مشروعات الشركة المختلفة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال يوليو الماضى المرحلة الأولى من مشروع «آى سيتى» القاهرة الجديدة، والذى يقام بالشراكة بين «ماونتن فيو» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 500 فدان.

بنكا الأهلى ومصر يطلقان «وصال» بالتقسيط على 10 سنوات

أما البنك الأهلى وبنك مصر فقد أعلنا عن مشروعهما مدينة «وصال» بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، إذ أعلنت شركة «فاوندرز» بالتحالف مع الأهلى صبور عن تسويق المرحلة الأولى منه وأعلنت بمقدم %10 ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة “هايد بارك” للتطوير العقارى المالكة لشركة «فاوندرز» إن «وصال» يعتبر مشروعا مميزا، وذا عائد استثمارى كبير، مع وجود أنظمة سداد مرنة؛ تمكن العميل من دفع %10 واستلام الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، بالإضافة إلى نظم تقسيط يصل إلى 10 سنوات مما يقلل العبء المادى على العملاء.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت وفقا لتوجه الدولة الحالى لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة، والارتقاء بتفاصيل الخدمات التى يحصل عليها المواطن بشكل يومى، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب.

وأشاد بالدور الحيوى للقطاع المصرفى فى توفير أدوات التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقارى، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

و مشروع «وصال» يقام على مساحة تتجاوز 800 فدان ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفورى؛ ويحوى 3 مكونات رئيسية بين السكنى مثل الفيلات والشقق، والمنطقة التجارية والإدارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضى خاص.

من ناحية أخرى طرحت شركة دبى للتطوير العقارى مبادرة موجهة لحملة الودائع والشهادات البنكية، تعد الأولى من نوعها فى سوق العاصمة الإدارية، إذ تتيح للمستفيدين منها فرصة حجز وحداتهم ودفع المقدم بعد سنة للاستفادة من ادخارهم فى الشهادات والودائع البنكية والفوز بفرصة استثمارية جديدة فى مجال العقار.

كما تتيح الشركة من خلال مبادرتها فرصة تقسيط تصل إلى 7 سنوات، للتشجيع على الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أحمد شحاتة، رئيس قطاع المبيعات فى شركة دبى إن السوق قد شهدت العديد من المتغيرات خلال الفترة الأخيرة منها ارتفاع أسعار الذهب ومواد البناء ومستلزمات الإنتاج، علاوة على طرح البنوك شهادات ادخار بفائدة %18، نجحت فى جمع أكثر من 600 مليار جنيه.

وأضاف أن هذه المتغيرات والظروف دفعتنا للتفكير خارج الصندوق والبحث عن أفكار جديدة ، محاولين عدم الاتجاه لرفع الأسعار أو وقف البيع، كما قرر البعض ولكن حسن التعامل مع ظروف السوق.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة التى تم طرحها تتوافق مع رغبات واحتياجات المواطنين ولا تمثل أى عبء عليهم، إذ تقوم على أساس الاستفادة من عوائد شهادات ادخار البنوك وذلك بإتاحة فرصة شراء العقار وسداد مقدمات الحجز بعد فك شهادات الادخار خلال عام.