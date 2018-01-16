الشركات العالمية تستثمر 92 مليار دولار في السيارات الكهربائية

خالد بدر الدين أظهر تحليل لـ"رويترز" أن شركات السيارات العالمية تنفذ استثمارات ضخمة في البطاريات والسيارات الكهربائية تبلغ قيمتها الإجمالية حاليًّا حوالي 92 مليار دولار.ذكرت وكالة رويترز أن هذه الاستثمارات في السيارات الكهربائية التي جرى الإعلان عنها حتى الآن تتضمن ما لا يقل عن 19 ملي

خالد بدر الدين





أظهر تحليل لـ”رويترز” أن شركات السيارات العالمية تنفذ استثمارات ضخمة في البطاريات والسيارات الكهربائية تبلغ قيمتها الإجمالية حاليًّا حوالي 92 مليار دولار.

ذكرت وكالة رويترز أن هذه الاستثمارات في السيارات الكهربائية التي جرى الإعلان عنها حتى الآن تتضمن ما لا يقل عن 19 مليار دولار من شركات السيارات الأمريكية، و21 مليار دولار لشركات السيارات في الصين، و52 مليار دولار لشركات السيارات الألمانية.

وأكد مسئولون تنفيذيون في قطاع السيارات بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلات، على هامش معرض ديترويت للسيارات الذى يعرض حاليًّا، أن الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات مخصص للصين، حيث فرضت الحكومة زيادة تصاعدية في حصص السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2019.

ويجري ضخ تلك الأموال في قطاع محدود لا يتجاوز 1% من إجمالى حجم مبيعات السيارات البالغ 90 مليون سيارة سنويًّا، لكن هذا الاتجاه من جانب شركات صناعات السيارات الرئيسية سببه ضغوط من الهيئات التنظيمية في أوروبا وولاية كاليفورنيا الأمريكية لخفض كبير في انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود التقليدى كالبنزين والسولار.

وتستعد شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم لطرح العشرات من طرز السيارات الكهربائية والسيارات الهجين التي تعمل بالكهرباء والبنزين على مدار السنوات الخمس المقبلة والكثير منها في الصين التى تعانى تلوثًا شديدًا فى مدنها الصناعية.