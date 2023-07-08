الشركات الصينية تستحوذ على 80% من طلبيات بناء السفن العالمية فى يونيو

أظهرت بيانات أن شركات بناء السفن الكورية ظلت متأخرة بشكل كبير عن منافساتها الشركات الصينية من حيث طلبات بناء السفن العالمية الجديدة لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في يونيو، بحسب وكالة يونهاب.

تفوقت شركات بناء السفن الصينية على نظيراتها الكورية، حيث حصلت على طلبات تبلغ 2.20 مليون CGTs، أو 80% من الإجمالي.

كان الإجمالي العالمي أو ما يبلغ 95 سفينة أقل بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.

حصلت أحواض بناء السفن المحلية الشهر الماضي على طلبات جديدة تبلغ 380 ألف طن إجمالي تعويضي (CGTs)، وهو ما يمثل 14% من الإجمالي العالمي البالغ 2.76 مليون طن إجمالي تعويضي، وفقًا لبيانات “كلاركسون ريسيرش سيرفيسز” لأبحاث السوق.

في الشهر الماضي، فازت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بطلبات بناء 10 سفن، مقارنة بـ 71 سفينة فازت بها الشركات الصينية.

قال مراقبو الصناعة إن شركات بناء السفن الصينية ظلت تتلقى المزيد من الطلبات، حيث حصلت الشركات الكورية الجنوبية بالفعل على طلبات كافية لتستمر في العمل لمدة ثلاث سنوات قادمة.

أظهرت البيانات أيضًا أن الطلبات العالمية المتراكمة وصلت إلى 114.51 مليون طن إجمالي تعويضي في نهاية يونيو، بزيادة 70,000 طن إجمالي تعويضي عن الشهر السابق له.

بلغت الطلبات المتراكمة التي حصلت عليها الشركات الكورية 38.80 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 34% من الإجمالي العالمي، بينما بلغت حصة الشركات الصينية 53.15 مليون طن إجمالي تعويضي بنسبة 46%.

استقر مؤشر أسعار كلاركسون لأسعار البناء الجديدة، وهو مقياس لتغير الأسعار في السفن المبنية حديثًا، عند 170.91 نقطة في يونيو بزيادة 9.38 نقاط عن العام السابق.