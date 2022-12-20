الشركات الصينية تتأهب للاستفادة من الأسواق الأوروبية العام المقبل

تتأهب الشركات الصينية للاستفادة من الأسواق الأوروبية بأسرع وتيرة خلال العام المقبل، مع انخفاض جاذبية الأسواق الأخرى مثل أسواق الولايات المتحدة، بسبب المخاطر الجيوسياسية العالقة، والمشكلات التنظيمية.

اختارت شركة معدات الطاقة الشمسية الصينية “لونغي غرين إنرجي تكنولوجي” (Longi Green Energy Technology Co) بنوكاً لبيع شهادات إيداع دولية في سويسرا، يمكن أن تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، وهو أعلى من أي عرض في هونغ كونغ خلال العام الجاري.

أداء الشركات الصينية

هناك شركات أخرى تجهز لعمليات مشابهة، منها شركة التجارة الإلكترونية الصينية “بكين يونايتد إنفورميشن تكنولوجي” (Beijing United Information Technology Co)، وشركة مشروبات الطاقة “إيستروك بيفيريج غروب” (Eastroc Beverage Group Co)، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ نيوز”.

ازدهرت عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية الصينية خلال هذا العام، خصوصاً بعد برامج التوسع الأخيرة بين الصين وعدة بورصات أوروبية، ما سمح بتبسيط عمليات الإدراج، وأتاح طروحات أسرع مما في بورصات الصين أو هونغ كونغ.

في حين أن السيولة منخفضة في أوروبا، فإن المستثمرين قد يحرصون على الاستفادة من الطروحات، بوصفها فرصة للمضاربة على فروق الأسعار عن الأسهم في الصين.

تصبح شهادات الإيداع الدولية قابلة للمبادلة بأسهم الشركات داخل الصين بعد 120 يوماً من بدء التداول. ويحوز المستثمرون الصينيون في الغالب شهادات الإيداع الدولية، وينتظر غالبيتهم لتحويلها مجدداً إلى أسهم من فئة “ايه” (A) للاستفادة من فارق السعر.

طروحات جاذبة للبنوك العالمية

أعلن نحو 30 شركة صينية نيتها الطرح في سويسرا، حسب هانغ وانغ الشريك والرئيس المشارك لممارسات أسواق رأس المال في شركة “بايكر ماكنزي” (Baker McKenzie) لهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين في بكين.

وتتولى بنوك صينية، وهي: “تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب” (China International Capital Corp) و”سيتيك سيكيوريتيز” (Citic Securities) و”هيواتاي سيكيوريتيز إنترناشيونال” (Huatai Securities International)، قيادة عمليات الطرح في أوروبا، كما تنخرط بنوك عالمية على غرار “يو بي إس غروب” و”غولدمان ساكس” في العملية أيضاً.

أفاد إدوارد بيون الرئيس المشارك لأسواق المال الآسيوية، باستثناء اليابان، في “غولدمان ساكس”، بأن العام الحالي شهد عديداً من صفقات شهادات الإيداع الدولية، وأن النشاط سيتواصل خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن البنك يركز على أن يكون جزءاً من هذه العمليات.

سهولة الوصول إلى الأسواق

تبلغ الرسوم التي يحصل عليها مديرو الاكتتاب بشهادات الإيداع الدولية 1%، وهي نسبة ليست مغرية مقارنة بما يحصلون عليه في عمليات الاكتتاب الأولية في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة. لكن طروحات الإيداع الدولية تستغرق وقتاً وموارد أقل للوصول إلى السوق.

بالإضافة إلى سويسرا، التي جمعت أكثر من 8 طروحات بنحو 2.4 مليار دولار هذه السنة، قد تشهد فرانكفورت أيضاً نشاطاً خلال الربع الأول من 2023. وحصلت كلّ من “تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب” و”سيتيك سيكيوريتيز” على العضوية وأهلية التداول في بورصة فرانكفورت.

شدد فرانك يو رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في “سيتيك سيكيوريتيز” على “ضرورة امتلاك البنوك التي تريد تنفيذ شهادات الإيداع الدولية بشكل جيد، تغطية قوية للأسهم الصينية من فئة (ايه)، وميزانية عمومية جيدة”، وأن تكون “قادرة على إقراض الأوراق المالية للمستثمرين المشاركين في شهادات الإيداع الدولية”.

ورغم الازدهار، فإن مد شهادات الإيداع الدولية قد ينحسر بمجرد أن يتضح مسار الشركات الصينية بشأن المحافظة على إدراجها في الولايات المتحدة، ومع عودة هونغ كونغ إلى هذه السوق.