أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.96 تريليون يوان (حوالي 298.8 مليار دولار أمريكي)، في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وقالت الهيئة إن النمو تسارع من النسبة المسجلة عند 5 بالمائة خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، بيد أنه تباطأ بمقدار 3.8 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى، شهدت 24 من أصل 41 صناعة توسعاً في أرباحها على أساس سنوي، بينما سجلت 15 صناعة أخرى انخفاضاً.

وزادت إيرادات تلك الشركات الكبرى، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان، بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 31.27 تريليون يوان.

وحتى نهاية مارس المنصرم، بلغ إجمالي أصولها 144.61 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.6 بالمائة على أساس سنوي، بينما سجلت مطلوباتها 81.68 تريليون يوان، بزيادة 10.5 بالمائة، حيث بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 56.5 بالمائة، دون تغيير عما كانت عليه العام الماضي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.