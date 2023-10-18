الشركات الزراعية الصينية تتعهد بضمان أمن الحبوب

تعهدت الشركات الزراعية المملوكة للدولة المُدارة مركزياً في الصين بضمان أمن الحبوب من خلال الابتكار وتكامل سلسلة الصناعة، بحسب وكالة شينخوا.

وقال لوان ري تشنغ، رئيس شركة (كوفكو)، إن استهلاك الصين المتزايد من الزيت والسكر واللحوم والبيض والحليب عزز الطلب على مكونات الأعلاف والمحاصيل الزيتية، حيث نما استهلاك الذرة وفول الصويا في الصين بشكل ملحوظ على مدار العشرين عاما الماضية.

وأضاف لوان أن الشركة ستطور مكونات علفية صديقة للبيئة بما في ذلك البروتينات النباتية والبروتينات الخلوية والبروتينات الميكروبية وبروتينات الحشرات، من أجل زيادة إمدادات الأعلاف وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

وفي هذا السياق؛ شكّلت شركة (سينوكيم) القابضة، وشركة (كوفكو) والشركة الوطنية الصينية المحدودة للآلات الصناعية تحالفاً لتعزيز تطوير سلسلة الصناعة من المحاصيل النقدية وتطوير الآلات الزراعية الذكية.

وتعهدت الصين بتنفيذ نهج “غذاء أكبر” لأمن الحبوب، الذي يستلزم التركيز على النظام الإيكولوجي الطبيعي بأكمله واعتماد نهج شامل لإنتاج الحبوب، مع استخدام مختلف الموارد بما في ذلك البر والبحر.