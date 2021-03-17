بورصة وشركات

الشركات الروسية تسعى لجمع 10 مليارات دولار من الطرح في بورصة موسكو

جمعت شركات روسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية
أحمد فراج 11:58 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 11:58 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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أعلن بنك “يو بى إس” UBS أن عددا من الشركات الروسية تستعد لطرح أسهمها فى سوق المال في 2021، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تجمع هذه الشركات ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهو ما سيكون الأعلى في أكثر من عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.

جمعت شركات روسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية

وجمع عدد من الشركات الروسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية مع تضرر معنويات المستثمرين بسبب جائحة كوفيد-19 وخطر عقوبات غربية جديدة محتملة على روسيا.

من المتوقع تشهد أسواق الأسهم تدفقات رأسمالية

ومع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام وحزمة التحفيز المالية البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى إجراءات تحفيزية حكومية ومن بنوك مركزية حول العالم، من المتوقع تشهد أسواق الأسهم تدفقات رأسمالية من الشركات الروسية.

رئيس (يو بي إس): “نتوقع أن نرى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في طروحات عامة أولية”

وقال فيدرو تريجابنكو رئيس مجموعة (يو بي إس) في روسيا “نتوقع أن نرى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في طروحات عامة أولية من روسيا هذا العام تشمل تشكيلة واسعة من القطاعات منها تجارة التجزئة والتعدين والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.”

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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو في بداية تعاملات أمس الثلاثاء

وارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، وبلغ مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX مستوى 3600.68 نقطة، مسجلا مستويات تاريخية.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو صعد المؤشر MICEX، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.45% إلى 3600.68 نقطة، والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.76% إلى 1555.69 نقطة، لكن مؤشري البورصة عادا إلى الانخفاض بعد ذلك.

طرح شركة “فيكس برايس” في بورصة موسكو قاد مؤسسيها لنادي المليارديرات

يذكر أن طرح شركة “فيكس برايس” في بورصة موسكو قاد مؤسسيها لنادي المليارديرات.

حيث حقق سيرجي لوماكين وأرتيم خاتشاتريان ثروة طائلة من بيع سلع ومنتجات بسعر 3.40 دولار أو أقل عبر سلسلة المتاجر التابعة لهما.

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في عام 2007، تأسست شركتهما، “فيكس برايس جروب”، من أجل توفير سلع أساسية بأسعار رخيصة، وسرعان ما حققت نجاحاً كبيراً بين المستهلكين الروس، قبل أن تجذب استثمارات من شركة “جولدمان ساكس” العام الماضي.

وأصبحت الشركة الآن أكبر متجر تجزئة بقطاع “متاجر الدولار” في البلاد، ويُثبت اكتتابها العام الأولي في موسكو ولندن نفس الشعبية بين المستثمرين. كما قامت الشركة بتسعير 178 مليون شهادة إيداع دولية تم تداولها بشكل مرتفع في السوق.

وامتلك المؤسسان معاً حصة قدرها 83% من “فيكس برايس” قبل إدراجها، لتبلغ ثروة كل منهما الآن 3.6 مليار دولار، وفقًا لمؤشر “بلومبرج للأثرياء”. ولم يعلق ممثل الشركة فوراً على ثروتهما.

وقال مارات إبراجيموف، المحلل في “جازبروم بنك”: “أصبحوا زعماء بلا منازع في قطاع المتاجر بالدولار”.

من المتوقع أن يكون الاكتتاب العام هو الأكبر من شركة روسية منذ أكثر من عقد

ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب العام هو الأكبر من شركة روسية منذ أكثر من عقد، كما تم فتح التداول على شهادات الإيداع الدولية في لندن بسعر الإدراج.

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وقالت “فيكس برايس” في بيان سابق إن مستثمريها الأساسيين شملوا جهاز قطر للاستثمار، والصناديق التي تديرها شركة “بلاك روك إنك”، و”جي آي سي برايفت ليميتيد”، و”إيه بي جي آسيت مانيجمينت”، وخصصوا معاً مبلغاً قدره 475 مليون دولار للشركة.

وتعمل شركة “فيكس برايس” بنموذج أعمال مشابه لشركة “دولار تري إنك” (Dollar Tree Inc) في الولايات المتحدة.

 وقد ازدهرت الشركة بعد معاناة الأجور من أجل التعافي في روسيا جراء انهيار الروبل في عام 2014، كما أدت جائحة كورونا إلى تدفق المتسوقين إلى متاجرها. وزادت المبيعات على مدار 16 ربعاً متتالياً، مع تضاعف عدد منافذ البيع في خمس سنوات.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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