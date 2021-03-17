الشركات الحكومية تفقد 0.7 % من حصتها لصالح القطاع الخاص في تأمين الممتلكات خلال 2019/2020

تغييرات دراماتيكية، شهدتها معركة الحصص السوقية، لشركات التأمين العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، خلال العام المالى 2019 /2020، سواء بصعود نجوم لم يكونوا ضمن قائمة الخمسة الكبار فى عام 2019/2018، أو بخفوت أو خروج آخرين من تلك القائمة، خلال العام المالى الماضى 2020/2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة ملحوظة فى العام المالى 2020/2019، بقيمة لامست 2.2 مليار جنيه، لتصل إلى 20.3 مليار، مقابل 18.1 مليار فى العام المالى السابق 2019/2018، وبنسبة نمو تلامس %12.2.

40 % حصة شركات التأمين الحكومية من الأقساط المباشرة مقابل 60% موزعة علي 22 شركة تأمين خاصة

وتوزعت حصيلة الأقساط المباشرة -التى يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة سواء من الخارج أو الداخل- لشركات تأمين الممتلكات بواقع 40 % للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة فى شركة مصر للتأمين بقيمة تزيد على 8.1 مليار جنيه، مقابل 60 % موزعة على 22 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص- بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه سواء خاص مصرى أو أجنبى أو مشترك فيما بينهما- بقيمة 12.2 مليار .

نمو أقساط مصر للتأمين رغم تآكل حصتها السوقية

ورغم نمو حصيلة شركة مصر للتأمين– الوحيدة المملوكة للحكومة فى نشاط تأمين الممتلكات- فى العام المالى 2020/2019، بقيمة تتجاوز 700 مليون جنيه، لتتعدى 8.1 مليار، مقابل 7.4 مليار تقريبًا، فى العام المالى السابق بنسبة نمو تتجاوز 10 % ورغم احتفاظها بالمقعد الأول بين قائمة شركات السوق فى الحصة السوقية، فإنها فقدت %0.7 من تلك الحصة العام المالى الماضى، لتنخفض حصتها من %40.7 فى 2019/2018، إلى %40 فى 2020/2019.

فى سياق متصل، رفعت شركات القطاع الخاص من حصتها السوقية فى الأقساط المباشرة لتصل إلى %60 بقيمة 12.2 مليار جنيه فى 2020/2019، مقابل %59.3 بقيمة 10.7 مليار فى 2019/2018 بزيادة تصل إلى 1.5 مليار، وبنسبة نمو تتجاوز %14.

«أكسا» تصعد مركزًا وتحتل المقعد الثانى لـ«المجموعة العربية للتأمين»

وشهدت الحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات، ما يشبه لعبة الكراسى الموسيقية، فالمركز الثانى العام قبل الماضى كان محجوزًا لشركة “المجموعة العربية للتأمين”، إلا أن المفاجأة فى العام المالى 2020/2019، كانت صعود شركة “أكسا” من مركزها الرابع فى العام المالى قبل الماضى 2018/2019، لتجلس على المقعد الثانى، تاركة المقعد الرابع لـ “أليانز” والخامس لـ “بوبا”.

“أكسا” لتأمين الممتلكات، حلت فى المركز الثانى بدعم من حصيلة أقساطها المباشرة، التى ارتفعت من 1.1 مليار جنيه تقريبًا، فى 2019، لتلامس 1.6 مليار فى 2020 أى بزيادة نصف مليار جنيه دفعة واحدة، ساهمت فى القفز بحصتها السوقية من %5.8 فى 2019، لتصل إلى %7.7 فى 2020.

«قناة السويس» تخرج من قائمة الخمسة الكبار وتترك مكانها لـ«أليانز»

ولم تقتصر مفاجآت الحصص السوقية فى نشاط العام المالى 2020/2019 على التغييرات التى حدثت فى المقاعد الخمسة الأولى، ومنها على سبيل المثال، خروج شركة قناة السويس للتأمين، من تلك القائمة، ودخول “أليانز للتأمين” بدلًا منها، بل تجاوزت هذه التغييرات لتصل إلى قائمة العشرة الكبار فى السوق.

«المهندس للتأمين» تودع «العاشر» بعد تراجع حصتها السوقية

ومن المفاجآت، خروج شركة “المهندس للتأمين” والتى كانت تحل المركز العاشر، العام المالى قبل الماضى 2019/2018، لتكتفى بالجلوس على المقعد الثانى عشر فى العام المالى الماضى 2020/2019، بعد أن تراجعت حصتها السوقية، من %2.8 فى 2019 لتصل الى %2.5 فى 2020.

«أورينت» تحافظ على «السابع» وتضيف لحصتها 0.2 %

من ناحية أخرى، حافظت شركة “أورينت للتأمين” على مركزها السابع، فى العام المالى الماضى (2020/2019)، وهو نفس المقعد الذى كانت تجلس عليه فى العام المالى السابق (2019/2018) إلا أن التغير الجديد، هو نجاحها فى إضافة 0.2% لحصتها السوقية فى العام المالى الماضى لتصل إلى %4.8 مقابل %4.6 فى 2019/2018 وذلك بعد أن رفعت حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 970 مليون جنيه، مقابل 835 مليونا، خلال عامى المقارنة.

حصة «ميدجلف» تهوى من 1.3 % فى 2019 إلى 0.2 % فى 2020

فى المقابل، شهدت الحصة السوقية لشركة “ميد جلف” هبوطا كبيرًا فى العام المالى الماضى (2019 /2020 ) مقارنة مع العام المالى السابق (2019/2018) لتصل إلى %0.2 فقط، مقابل %1.3 خلال عامى المقارنة، وبلغت أقساطها المباشرة 34 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 238 مليونا خلال عامى 2020 و2019 على التوالى.

«وثاق» تتقدم بخطى ثابتة وتصعد مركزًا جديدًا بفضل زيادة الأقساط

فى سياق متصل، تقدمت شركة “وثاق للتأمين التكافلي” مركزًا جديدًا فى العام المالى 2019/2020 لتحتل المركز الحادى عشر، مقارنة مع المركز الثانى عشر فى 2018/2019 مدعومة بزيادة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 516.4 مليون جنيه، مقابل 401.2 مليون خلال عامى المقارنة، لتتمكن من إضافة %0.3 لحصتها السوقية من الأقساط المباشرة، لتستحوذ على %2.5 فى يونيو 2020 مقابل %2.3 فى يونيو 2019.