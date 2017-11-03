الشركات الأمريكية تقلص حفارات النفط بوتيرة متسارعة

رويترزخفّضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة بواقع 8 حفارات هذا الأسبوع، في أكبر خفض منذ مايو 2016، لتواصل تراجعًا في أنشطة الحفر بدأ خلال الصيف حين هبطت الأسعار دون 50 دولارًا للبرميل.وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم، إن الشركات قلّصت عدد منصات الحفر النفطية، في الأسب

رويترز





خفّضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة بواقع 8 حفارات هذا الأسبوع، في أكبر خفض منذ مايو 2016، لتواصل تراجعًا في أنشطة الحفر بدأ خلال الصيف حين هبطت الأسعار دون 50 دولارًا للبرميل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم، إن الشركات قلّصت عدد منصات الحفر النفطية، في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 729 منصة، وهو الأدنى منذ مايو 2016.

وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرًا مبكرًا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 450 حفارة كانت عاملة قبل عام، بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين.

واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرًا قبل أن تتوقف في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف.

وانخفض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط إلى 9.2 مليون برميل يوميًّا في أغسطس، وفقًا لبيانات اتحادية لقطاع الطاقة صدرت هذا الأسبوع.

وبلغ متوسط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي، الذي ارتفع إلى 55.22 دولار للبرميل هذا الأسبوع، مما يفصله بفارق بضعة سنتات عن أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، 50 دولارًا للبرميل منذ بداية 2017 متجاوزًا متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل.