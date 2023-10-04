الشركات الأمريكية تضيف أقل عدد من الوظائف منذ 2021

أضافت الشركات الأمريكية أقل عدد من الوظائف منذ بداية 2021 في سبتمبر، مما يشير إلى ضعف الطلب على العمالة في العديد من الصناعات.

بحسب وكالة بلومبرج، زادت كشوف أجور القطاع الخاص بمقدار 89,000 وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بـ180,000 في أغسطس، وفق الأرقام التي نشرها معهد أبحاث “إيه دبي بي” بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء. ليتخلف عن جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وتصدر قطاع الترفيه والضيافة القطاعات التي أضافت وظائف في شهر سبتمبر، مما عوّض فقدان الوظائف في مجالات الخدمات المهنية والتجارية والتصنيع والتجارة والنقل. تجدر الإشارة إلى أن الشركات الكبيرة اتجهت إلى خفض كشوف الأجور.

وظائف الشركات الأمريكية

التقرير يُضاف إلى الأدلة على تزايد هدوء سوق العمل، والتي كان لها دور فعال في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي الاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن بعض أصحاب العمل يقلصون عمليات التوظيف وسط استمرار التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء ارتفاع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 9.61 مليون في أغسطس، وسط زيادة في تعيينات ذوي الياقات البيضاء. وعلى الرغم من أن العرض والطلب على العمالة أصبح أكثر توازناً، إلا أنه لا يزال هناك 1.5 وظيفة مفتوحة لكل أمريكي عاطل عن العمل.

قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في “إيه دي بي”، في بيان: “نلاحظ انخفاضاً حاداً في الوظائف هذا الشهر.. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا انخفاضاً مطرداً في الأجور خلال الأشهر الـ 12 الماضية”.

زاد متوسط أجور العمال الذين بقوا في وظائفهم بنسبة 5.9% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لـ”إيه دي بي”، كما تباطأ أيضاًَ متوسط ارتفاع الأجر السنوي بالنسبة لأولئك الذين غيّروا وظائفهم.

وفي حين تمتّع الموظفون بمكاسب قوية في الأجور على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن وتيرة نمو الأجور بدأت تتراجع مع زيادة المشاركة في القوى العاملة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي، المنتظر صدوره يوم الجمعة، زيادة قدرها 155 ألف وظيفة في كشوف أجور القطاع الخاص في سبتمبر.