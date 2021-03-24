استثمار

الشركات الأجنبية تطلب مد مزايدة طرح رخصة السجائر الجديدة شهرين

لاستكمال الدراسات اللازمة والرد على الاستفسارات
عصام عميرة 7:52 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 7:52 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية الصناعية تلقت طلبات من المستثمرين بمد فترة التقدم لمزايدة رخصة السجائر الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا شهرين على الأقل لمنح الشركات فرصة لإعداد الدراسات اللازمة والرد على الاستفسارات.

وأعلنت الحكومة عن فتح الباب للشركات للحصول على رخصة لتصنيع السجائر الإلكترونية والعادية خلال الفترة من 4 مارس الجارى حتى 30 أبريل على أن يتم تلقى العروض المالية والفنية يونيو المقبل.

وذكرت المصادر أن الشركات فى حاجة إلى فترة تتراوح ما بين شهرين و6 أشهر لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وفى انتظار رد هيئة التنمية الصناعية على طلب التمديد.

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كانت «المال» نشرت الأسبوع الماضى نقلا عن مصادر قريبة الصلة أن مجموعة إماراتية أبدت اهتماما بالتقدم لمزايدة الحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأضافت أن وفد الشركة الإماراتية فى القاهرة حاليا لبحث آليات التقدم ودراسة شروط المزايدة والتعرف على الجدوى الاستثمارية من المشروع، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر فتح المزايدة 350 مليون دولار.

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وتخطط مصر لطرح مزايدة حول رخصة جديدة لتصنيع السجائر العادية والإلكترونية بشرط مساهمة الشرقية للدخان بحصة %24 دون تحملها جزءا من تكلفة الرخصة مما يحقق استعاضة جزئية لأى خسارة قد تلحق بها فى حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة وهو ما اعترضت عليه الشركات الأجنبية، وفقاً للمصادر.

وأصدرت شركة الشرقية للدخان- بيانًا توضيحيًا الأحد الماضى، قالت فيه إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط رخصة جديدة لإنتاج السجائر.

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وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة فى إنتاج سجائر فى الفئة السعرية الشعبية التى تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل %98 من مبيعاتها، مما يضمن عدم وجود أى تهديد تنافسى من جانبها

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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