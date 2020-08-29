الشركات الأجنبية تستحوذ علي النصيب الأكبر من تكاليف إنتاج تأمين الحياة في عمان (جراف)

إستحوذت الشركات الأجنبية، علي النصيب الأكبر، من العمولات وتكاليف الإنتاج ، بنشاط تأمين الحياة في السوق العمانية، بنهاية 2019 ، مقارنة بنصيب شركات التأمين الوطنية، العاملة في هذا السوق.

ووفقًا للبيانات الصادرة ، من هيئة سوق المال العمانية – حصلت المال علي نسخة منه- الصادر قبل أيام شهد مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج ، بنشاط الحياة زيادة بلغت 21% بنهاية 2019 ، لترتفع إلي 6.709 مليون ريال،.

1.2 مليون ريال زيادة في عمولات تأمين الحياة

ووفقًا للبيانات الرسمية، إرتفع مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج، بتأمين الحياة ، بقيمة تلامس 1.2 ريال، ليصل الي 6.709 مليون ريال، بنهاية 2019 ، مقابل 5.563 مليون ريال، في العام السابق 2018.

ويصل سعر صرف الريال العماني إلي ما يوازي 41.5 جنيه مصري ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وتوزعت عمولات وتكاليف الإنتاج بتأمين الحياة ، بالسوق العماني، في نهاية 2019، البالغة 6.709 مليون ريال، بواقع 2.791 مليون ريال ، لصالح شركات التأمين الوطنية، مقابل 3.918 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية ، من تكاليف وعمولات الإنتاج في نهاية 2019.

نصيب الشركات الوطنية والأجنبية من عمولات الحياة في 2018

وفي المقابل ، توزعت عمولات وتكاليف الإنتاج بنشاط الحياة ، بالسوق العماني، في نهاية العام السابق 2018، البالغة 5.563 مليون ريال، بواقع 1.379 مليون ريال ، لصالح شركات التأمين الوطنية، مقابل 4.184 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية ، من تكاليف وعمولات الإنتاج في نهاية 2019.

وإنخفضت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج ، بشركات التأمين الأجنبية في نشاط الحياة ، في نهاية 2019 ، بنسبة 6%، مقارنة بعمولات وتكاليف إنتاج 2018 ، لتنخفض الي 3.918 مليون ريال، مقابل 4.184 مليون ريال ، خلال عامي المقارنة.

وفي المقابل إرتفعت نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج ،بشركات التأمين الوطنية، في نشاط الحياة، بنهاية 2019 ، بنسبة 102%، مقارنة بعمولات وتكاليف إنتاج 2018 ، لترتفع الي 2.791 مليون ريال، مقابل 1.379 مليون ريال ، خلال عامي المقارنة.

486.6 مليون ريال حصيلة السوق العماني من الأقساط بنهاية 2019

وإنفردت “المال” بالكشف عن التقرير السنوي لهيئة سوق المال العمانية ، والذي أشارت فيه إلي أن حصيلة الأقساط المباشرة، ، بلغت 486.6 مليون ريال ، في نهاية 2019 ، مقابل 463.6 مليون ريال، أقساط مباشرة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل قيمتها إلي 23 مليون ريال.

الجراف التالي يوضح ، نصيب الشركات الحكومية والأجنبية، بسوق التأمين العماني، من إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج في تأمين الحياة بنهاية 2019.

الجراف التالي يوضح ، نصيب الشركات التأمين الحكومية والأجنبية، بسوق التأمين العماني، من إجمالي العمولات وتكاليف الإنتاج في تأمين الحياة بنهاية 2018.