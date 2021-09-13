الشركاء المؤسسون فى حوار لـ «المال »:«وردلى» تستهدف بيع منتجات التشطيب ومواد البناء أونلاين فى 19 قطاعا

تستهدف شركة «وردلى» لبيع منتجات التشطيب ومواد البناء أونلاين حل مشكلة توفير مستلزمات تشطبيات أصلية ومعتمدة عبر موقعها الإلكترونى وذلك من خلال إتاحة منتجات فى 19 قطاعا بنهاية العام المقبل ضمن خطة طموحة ترتكز على الانتشار الجغرافى على مستوى محافظات الجمهورية وتطوير تطبيق إلكترونى على هواتف الأندرويد والآيفون.

التقت «المال» عمر العجيزى المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة وفيصل البابلى الشريك المؤسس للحديث عن طبيعة الخدمات التى تقدمها الشركة لقطاع الأفراد والمقاولات والمهندسين عبر موقعها الإلكترونى واستراتيجيتها المستقبلية.

وقال فيصل البابلى الشريك المؤسس للشركة، إن وردلى هى منصة إلكترونية متكاملة تضم فئات متنوعة من منتجات التشطيب ومواد البناء من كبرى العلامات التجارية مثل «جروهى» و«ديورافيت» و«بوش» و«السويدي» بهدف اختصار الوقت والجهد والتكلفة على المستخدمين.

وأكد البابلى لـ «المال» أن أغلب المقبلين على الزواج يواجهون دائما مشكلة أساسية فى تشطيب الوحدات السكنية تتمثل فى البحث عن منتجات التشطيب المناسبة وهنا يأتى دور «وردلي» التى تقوم بتنفيذ كافة الأدوار نيابة عن العملاء بداية من إتاحة المنتج بأقل الأسعار والمواصفات الفنية المطلوبة وتتيح أيضا مقارنته بمنتجات مشابهة من نفس الفئة وأخيرا توصيله إلى المكان الذى يختاره العميل.

ومن جانبه، أضاف عمر العجيزى المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، أن المنصة تقوم حاليا ببيع مستلزمات التشطيب ومواد البناء بما يتناسب مع 12 فئة مختلفة تتوافق مع احتياجات %80 من العملاء، وهى الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات الصحية والسباكة والكهرباء وأجهزة التكييفات ومنتجات الإضاءة، بالإضافة إلى معدات البناء التى يحتاجها المهندسيين والمقاولين، وكل ذلك بأفضل الأسعار وفى مكان واحد.

ولفت العجيزى إلى أن «وردلى» بصدد إضافة 7 فئات أخرى بنهاية العام المقبل، منها السيراميك والكيمياويات والدهانات، لتغطى بذلك 19 فئة عبر منصتها الإلكترونية.

وأضاف أن وردلى تقدم الخدمة مجانا للعملاء وتتحمل أيضا تكلفة نقل للطلبات التى تزيد قيمتها عن ألف جنيه، بينما يسدد العميل مبلغ 50 جنيها كرسوم لشحن للمنتجات التى تقل عن المبلغ المذكور.

وتابع أن خدمات وردلى متوفرة حاليا فى منطقة القاهرة الكبرى وضواحيها والمدن الجديدة وفى الإسكندرية والساحل الشمالى وتعتزم التوسع فى مدن الدلتا والصعيد والقناة خلال 2022 .

ولفت البابلى إلى أن «وردلي» تأسست فى 2019 وتم إطلاق الخدمة رسميا خلال 2020 بالتزامن مع الموجة الأولى من فيروس «كوفيد 19 « والتى ساهمت فى نمو حجم أعمال الشركة.

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة أن هيكل المؤسسين يضم 4 شركاء يمتلكون خبرات متنوعة فى مجالات الهندسة المعمارية والتسويق والتوريدات، مشيرا إلى أن فكرة وردلى ظهرت فى أواخر 2018 بحكم عمله كمهندس معمارى متمرس حين واجه مشاكل كثيرة فى سوق مواد ومنتجات التشطيب دفعته لتأسيس «وردلي» لتقديم حلولا عملية لتلك المشكلات.

وذكر أن استراتيجية الشركة تستهدف تعزيز حصتها السوقية فى مصر كمرحلة أولى لاسيما مع توافر فرص نمو كبيرة وذلك قبل الانطلاق إلى دول أخرى تتسم بقوة الاقتصاد وتسارع معدلات نمو وذلك خلال 5 أعوام.

وأكد أن «وردلي» تحقق نموا فى حجم أعمالها قدره %30 شهريا، مشيرا إلى أن المنصة سجلت خلال العام الماضى زيادة فى معدل الطلبات فاقت المستهدف رغم ظروف جائحة كورونا.

وتابع قائلا : لدينا فريق مندوبى تسليم تم تدريبه على أعلى مستوى لتقديم تجربة تسوق ممتازة للعملاء ولا تستعين الشركة بشركات شحن خارجية التى ترفض أحيانا استلام المنتج من المستخدم حال وجود شكوى لأى سبب.

وتطرق إلى أن متوسط أعمار المستخدمين على المنصة يتراوح بين 30 إلي 45 عاما، مبينا أن وردلى تتيح للعميل دفع قيمة الطلب نقدا عند الاستلام cash on delivery أو باستخدام البطاقة الائتمانية من خلال ماكينة للدفع الإلكترونى متاحة مع مندوب الشركة.

100 مليار جنيه سنويا حجم السوق المصرية..وإطلاق خدمة التقسيط مع «كونتكت»

فى سياق متصل، أكد البابلى أن حجم سوق منتجات التشطيب ومواد البناء فى مصر قد يتجاوز الـ 100 مليار جنيه سنويا بحسب تقديرات الشركة.

واتفق مع العجيزى فى التأكيد على أن الموقع يسعى إلى تقديم تجربة تسوق ذكية ومختلفة، لافتا إلى أن أكثر التعليقات التى تستقبلها الشركة من العملاء هو رفض مندوبى الشركة التام لأية إكراميات تنفيذا لسياسات الشركة فى إرضاء المستهلك النهائي.

كما رأى الشريك المؤسس للشركة أن مخاوف المستخدمين من التجارة الإلكترونية تنقسم إلى شقين أولهما تنفيذ المعاملة المالية نفسها أونلاين والآخر طبيعة المنتج، إلا أن المخاوف من المعاملات الإلكترونية تبدت بشكل كبير محليا وعالميا، بينما ترتبط مشكلة المنتج بأمرين هما عدم ملائمته للاحتياج الشخصى أو كونه مقلد غير أصلي.

حق العميل فى رفض استلام الأوردر واسترداد القيمة أو الاستبدال

وتابع أن وردلى اتخذت إجراءات لتقليل شكوك العملاء حيال ذلك أهمها الدفع عند الاستلام cash on delivery أو البطاقة الائتمانية عند الاستلام، والعنصر الآخر هو حق العميل فى رفض استلام الطلب دون إبداء أسباب وطلب الاسترجاع واسترداد القيمة أو استبداله بمنتج آخر.

وألمح إلى أن الشركة تقوم باستطلاع آراء العملاء بعد تنفيذ كل عملية عن طريق الكول سنتر لتقييم الأداء ويتم دراسة كافة التعليقات والرد عليها تباعا، لافتا إلى أنه يتم تعويض المستخدم لحظيا عند حدوث أى مشكلة.

وأكد العجيزى أن 20 إلي %25 من الطلبات الواردة تأتى من عملاء لديهم تجربة سابقة فى التعامل مع المنصة، مبينا أن %30 من المستخدمين يقومون بدفع قيمة الطلبات على الموقع الإلكترونى مقابل 70 %عند الاستلام من المنزل؛ ومعظمهم يسدد نقدا والبعض الآخرعن طريق البطاقات الائتمانية.

طرح تطبيق على هواتف «الأندرويد» و«الآيفون» فى 2022

وكشف عن اعتزام الشركة طرح منصة «وردلى «كتطبيق على أجهزة هواتف «الأندرويد» و«الآيفون» خلال العام القادم، مشيرا إلى تقديم الشركة أيضا خدمة التقسيط بالتعاون مع «كونتكت» والتى توفر إمكانية تقسيط أعمال التشطيب علي 5 سنوات بفوائد أقل عن السوق تسهيلا على العملاء.

ورأى أن أغلب الوحدات السكنية فى مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر تواجه مشكلة التشطيب نظرا لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن خدمة التقسيط التى تقدمها الشركة تهدف إلى تخفيف عبء الإدخار لسنوات طويلة للقيام بذلك الغرض.

وأضاف البابلى أن مدة توصيل الأوردر للعميل مجانا يتراوح بين 3 إلي 5 أيام عمل ،كذلك يوجد أيضا خدمة الشحن السريع خلال 48 ساعة بتكلفة 300 جنيه، لافتا إلى أن الشركة تقوم باستصدار فواتير رسمية ضريبية تتضمن الأسعار المعلنة على الموقع بكل شفافية شاملة ضريبة القيمة المضافة.

«المقاولات» تستحوذ على %10 من عملياتنا مقابل %90 للأفراد

وأفصح أن شركات المقاولات تستحوذ حاليا علي %10 من حجم عمليات المنصة مقابل %90 للأفراد، لافتا إلى أن «وردلى «تتعامل مباشرة مع المصانع لضمان إتاحة منتجات أصيلة للعملاء.

وتابع الشريك المؤسس لـ «وردلى «أنه يتم فحص ومراجعة المنتجات المعروضة على الموقع للتأكد من مدى صلاحيتها ويتم حذف المنتجات ردئية الصنع من أجل إرضاء العملاء.

مباحثات أولية مع 10 مستثمرين محليين وأجانب للدخول فى جولات تمويلية

على صعيد آخر، كشف رئيس الشركة عن إجراء مباحثات أولية مع أكثر من 10 مستثمرين محليين وأجانب للدخول فى جولات تمويلية مقابل الاستحواذ على جزء من الأسهم، وتوجد كيانات عائلية فى قطاعات المقاولات والصناعة أبدت رغبتها على الاستثمار فى الشركة.