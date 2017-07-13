«الشرق الأوسط يتغير.. والعرب يتفرجون»

تظل المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية، من بعد التراجع النسبى لأهمية البترول العربى وانتفاء الخوف الجامح من الشيوعية الدولية، جوهر الصراع داخل وحول الشرق الأوسط، كما تمثل بالنسبة لمصر سطواً على دورها الإقليمى.. وشوكة فى خصرها الشرقى.. طالما بقى الخيار «السينائى» (إلى جانب يهودا والسامرة وهضبة الجولان) فى الذهنية الصهيونية.. كجزء من الوطن البديل لتسوية تعقيدات القضية الفلسطينية – كأزمة وجود – مع إسرائيل.. الساعية بدورها لتأكيد وجودها دولة متوسطية من دول البحر المتوسط (شرق البحر).. الأمر الذى يتوازى – للمفارقة – مع مساعى كل من تركيا عند (الثقب الأسود) وإيران (مضيق هرمز) – لتأكيد دورهما – عبر قطر وغيرها – فى الخليج العربى، ما قد يعنى عملياً زعزعة النظام الإقليمى العربى.. ربما لأقرب ما يكون لما سبق أن طرحه الأمين العام الأسبق للجامعة العربية 2009 حول العمل على تشكيل «روابط الجوار» الإقليمى.. التى تراوح مقترحها وقتئذ (عربياً) ما بين مؤيد ومعارض.. لا يملك الأخير بعد نحو عقد من التطورات السلبية العربية سوى الانسياق – ربما – مفتوح العينين إلى بعض ما يجرى ترتيبه منذئذ لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط «الموسع».. وفقاً للتسمية الأميركية لمشروعها الإقليمى الجديد.. الذى تضيف إليه واشنطن من وقت لآخر بعض الرتوش السياسية.. ليس آخرها.. الاتفاق الأميركى – القطرى فى 11 يوليو الحالى لمكافحة الإرهاب، كخطوة تصفها الخارجية الأميركية بـ«الإيجابية جداً».. وأنه اتفاق «يحتذى به»، وسرعان أن أصدرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر.. بيانها «تثمن» فيه الاتفاق المذكور، فيما شددت القاهرة علي كون التحالف العربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.. «يجب ألا يضم دولاً تدعم الإرهاب أو تروج له في إعلامها».

من الطبيعى فى ضوء تطورات غير إيجابية بالمطلق لمجمل النظام العربى.. أن تتصاعد الضغوط التكتيكية لإسرائيل على الدول العربية ذات الإطار المباشر معها، إذ تتورط مصر فى حرب مفتوحة مع الإرهاب فى سيناء، فيما تتعزز من جانب آخر الغالبية اليهودية فى القدس المحتلة، فى الوقت الذى تنشغل فيه السلطة الفلسطينية بإجراءات جديدة للضغط على حكومة «حماس» فى قطاع غزة.. الواقعة بدورها تحت مآزق تتناوبها.. ما بين الاتجاه للتصالح مع مصر.. إلى بحث تقاسمها للأمن والإدارة مع جناح من حركة فتح (دحلان).. إلى عجزها عن كبح جماح الصقور (الجهاديين) فى داخلها.. وليس آخرا لإعادة صياغة وثائقها مما يمثل تراجعا إزاء غلبة الأمر الواقع الإسرائيلى، وكلها أمور تصب فى مصلحة إسرائيل على حساب الفلسطينيين.. فى غياب أى ضغط ملموس عربى ودولى، ما يشجع تمرد الدولة العبرية على محاولات الإدارات الأميركية التوصل إلى تسويات فلسطينية على أساس حل الدولتين.

من جانب آخر، تتمسك إسرائيل بالسيادة على هضبة الجولان السورية.. إزاء عجز سوريا المتورطة حتى أذنيها فى حرب استنزاف داخلية لما يزيد على ست سنوات، ذلك فيما تربط إيران النجاح فى اقتطاع نفوذها فى سوريا.. بالحرب مع إسرائيل بواسطة حزب الله، ولتكشف الصحافة العبرية مؤخراً، وهو ما أكدته تغريدات الرئيس الأميركى، عن تفاصيل مبادرة إسرائيلية للسلام.. ترمى إلى تحقيق حل شامل متعدد الأطراف للنزاع العربى – الإسرائيلى بدلاً من حل ثنائى مع الفلسطينيين.. ذلك عبر اتحاد كونفيدرالى فلسطينى مع مصر (غزة) والأردن (الضفة الغربية).. إلخ إلخ، قد يكون من المقرر بحثها عند استئناف مفاوضات السلام المقبلة تحت رعاية الولايات المتحدة.

إلى ذلك اللغط والغموض حتى الآن حول السلام الأميركى فى المنطقة من شرق البحر المتوسط إلى شرقى السويس، ربما يمكن قراءة واستشفاف الخطوط العامة لإطلاق مفاوضات جديدة ذات سقف زمنى لا يتجاوز 18 شهراً.. يتم خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائى – بتدخل أميركى مباشر – يسترشد بمبادرة القمة العربية للسلام 2002.. «الأرض مقابل السلام»، الأمر الذى لم تتنازل عنه الدول العربية منذ ذلك التاريخ – رغم تحفظات إسرائيلية – قيد أنملة، قبل أن يبلغ تعداد العرب نحو %5 من سكان الأرض.. يتسوقون %50 من سلاح العالم.. ويمثل لاجئوهم نحو %60 من لاجئى العالم، بحسب إحصائية منسوبة لوزير الخارجية الألمانية، ما يوجب على النظام العربى أن يضعها ما سبق من معطيات.. وهو يرمم ذاته – نصب أعينه – ليبنى عليها تعاملاته مع شرق أوسط متوتر وقلق وجديد لا ينبغى أن يكتفى فيه العرب بموقف المتفرج.

نقطة نظام

شريف عطية