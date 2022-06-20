الشرق الأوسط للزجاج تنجح فى تغطية اكتتاب رأسمال بنسبة 87.2%

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج نجاحها فى تغطية اكتتاب زيادة رأس المال المصدر بنسبة 87.26% تقريبا بنهاية فترة الاكتتاب المقررة 16 يونيو الجارى.

وقالت الشرق الأوسط للزجاج فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين إنها لن تفتح مرحلة ثانية للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة وفقا لنشرة الطرح المقدمة للرقابة المالية يناير الماضى.

وحصلت الشركة فى 25 يناير الماضى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 50.3 مليون جنيه إلى 64.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم (38.67 جنيه).

واعتمد مجلس إدارة الشرق الأوسط للزجاج فى 5 يناير الماضى تقرير قيمة عادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه أعدتها شركة كارفى للاستشارات المالية تمهيدا للزيادة ، كما اجتمعت عمومية الشركة فى وقت لاحق (3 مارس) وأقرت الشروع فى الزيادة.

الشرق الأوسط للزجاج ألغت اكتتابا سابقا بسبب ظروف جائحة كورونا

كورونا والبورصه

وقرر مساهمو الشركة العام قبل الماضى (2020) إلغاء زيادة مقررة لرأس المال المصدر بسبب ظروف السوق المضطربة وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 31 مايو 2020، إن تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى اتخذت ستؤثر على الشركة وحقوق الملكية بصورة سلبية وستؤدى إلى خسائر.

وكانت الشركة تستعد لزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 83 مليونًا عبر اكتتاب لقدامى المساهمين؛ استنادًا إلى قرار الجمعية العامة فى 7 نوفمبر 2019 (ردت الشركة مبالغ الاكتناب المسددة عبر البنك التجارى الدولى ).

أُسست الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عام 1979، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2002. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين، مينا جلاس هولدنجز ليميتد؛ المساهم الرئيسى بنسبة 51.44%.

كما تستحوذ شركة إم تي إم للتعبئة والتغليف 2 على نسبة 35.9%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى .

ويشغل عبد الجليل بشر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ممثلًا عن المساهم الرئيسى “مينا جلاس”.

الشرق الأوسط تخطط لضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار

وقال عبد الجليل بشر فى تصريح سابق، إن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار فى السوق المصرية خلال ثلاثة أعوام المقبلة، بواقع 20 مليون سنويًّا.

وأضاف عبد الجليل بشر، فى تصريحات نشرته المال سابقا، إن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج وتكبير الأفران، والتوسع كوسيلة للتصدير للخارج.

كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى 70% من إجمالى إنتاجها خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 45% فى الوقت الحالى.

وتصدر الشركة حاليًّا إلى دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل بدخول الأسواق الأوربية فى المستقبل. ويبلع حجم الإنتاج السنوى للشركة بين 270 ألفًا و300 ألف طن.

وحصلت الشرق الأوسط للزجاج على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار فى أبريل 2019.

وقالت الشركة إن هذا القرض يستهدف دعم النفقات الرأسمالية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الصناعي، وزيادة صادراتها السنوية.

وأعلنت الشرق الأوسط فى نوفمبر الماضى عن بيع حصتها فى شركة ميكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف بقيمة إجمالية قدرها 177.6 مليون جنيه تقريبا.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 174.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 93 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 27 مارس الماضى.