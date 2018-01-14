الشرق الأوسط للزجاج تقفز بأرباحها إلى 65 مليون فى 9 أشهر

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تحولها للربحية خلال التسعة الأشهر الاولى من 2017.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 65 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافى خسارة قدره 103 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.وارتفعت مبي



رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تحولها للربحية خلال التسعة الأشهر الاولى من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 65 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافى خسارة قدره 103 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 923 مليونًا خلال الفترة المقارنة من 2016.

وقفز مجمل الربح إلى 471.3 مليون مقارنة بنحو 190.3 مليون خلال فترتي المقارنة.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 39.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2017، مقابل خسائر 107.62 مليون في النصف المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال الشرق الأوسط للزجاج نحو 50.32 مليون جنيه، موزعا على 5.03 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.