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«الشرق الأوسط للزجاج» تحصل على موافقة الرقابة لزيادة رأسمالها بقيمة 14 مليون جنيه

الشرق الأوسط للزجاج تشرع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر
رجب عزالدين 7:50 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 7:50 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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حصلت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج اليوم الثلاثاء، على موافقة هيئة الرقابة المالية بخصوص نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر بقيمة 14.1 مليون جنيه تقريبا.

واعتمدت الشرق الأوسط للزجاج فى 9 يناير الجارى تقرير القيمة العادلة للسهم بنحو 38.67 جنيه تمهيدا لزيادة رأس المال المصدر .

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة اعتمد التقرير المعد من قبل شركة كارفى للاستشارات المالية بجلسة 5 يناير .

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدرمن 50.3 مليون جنيه إلى 64.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة العادلة للسهم (38.67 جنيه).

الشرق الأوسط للزجاج ألغت اكتتابا سابقا بسبب ظروف كورونا

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البورصة المصرية

وقرر مساهمو الشركة العام قبل الماضى (2020) إلغاء زيادة مقررة لرأس المال المصدر بسبب ظروف السوق المضطربة وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 31 مايو 2020، إن تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى اتخذت ستؤثر على الشركة وحقوق الملكية بصورة سلبية وستؤدى إلى خسائر.

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وكانت الشركة تستعد لزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 83 مليونًا عبر اكتتاب لقدامى المساهمين؛ استنادًا إلى قرار الجمعية العامة فى 7 نوفمبر 2019.

وقالت الشركة فى وقت لاحق، إن البنك التجارى الدولى (CIB) سيرد مبالغ الاكتتاب الملغى فى زيادة رأس المال إلى المساهمين المشاركين فيه.

وأُسست الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عام 1979، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2002. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين، مينا جلاس هولدنجز ليميتد؛ المساهم الرئيسى بنسبة 51.43%.

كما تستحوذ شركة إم تي إم للتعبئة والتغليف 2 على نسبة 35.90%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح هيكل الملكية بتاريخ 4 يناير الجارى.

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ويشغل عبد الجليل بشر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ممثلًا عن المساهم الرئيسى “مينا جلاس”.

الشرق الأوسط تخطط لضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار

شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج

وقال عبد الجليل بشر فى تصريح سابق، إن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار فى السوق المصرية خلال ثلاثة أعوام المقبلة، بواقع 20 مليون سنويًّا.

وأضاف عبد الجليل بشر، فى تصريحات نشرته المال سابقا، إن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج وتكبير الأفران، والتوسع كوسيلة للتصدير للخارج.

كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى 70% من إجمالى إنتاجها خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 45% فى الوقت الحالى.

وتصدر الشركة حاليًّا إلى دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل بدخول الأسواق الأوربية فى المستقبل. ويبلع حجم الإنتاج السنوى للشركة بين 270 ألفًا و300 ألف طن.

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وحصلت الشرق الأوسط للزجاج على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار فى أبريل 2019.

وقالت الشركة إن هذا القرض يستهدف دعم النفقات الرأسمالية للشركة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع الصناعي، وزيادة صادراتها السنوية.

وأعلنت الشرق الأوسط فى نوفمبر الماضى عن بيع حصتها فى شركة ميكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف بقيمة إجمالية قدرها 177.6 مليون جنيه تقريبا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 164.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.37 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بمبيعات بلغت 1.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العا الماضى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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