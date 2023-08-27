الشرق الأوسط للزجاج تتلقي عروضا للاستحواذ على 36.9% من أسهمها مملوكة لشركة «MTM Packaging 2»

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج عن تلقيها خطابا من شركة” MTM Packaging 2″، المساهم الرئيسي والمالك لنسبة 36.91 %، بما يعادل 23.12 مليون سهم.

وأشارت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج في بيان لإدارة البورصة أن الخطاب يتضمن تلقي شركة أرقام كابيتال لتغطية وترويج الاكتتاب- المستشار المالي المستقل لشركة”MTM Packaging 2″، عدة عروض من مستثمرين محتملين للاستحواذ على الحصة المملوكة لشركة” MTM Packaging 2″ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وطلبت “MTM Packaging 2” تمكين المشترين المحتملين من بدء أعمال الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أن كلا من “MTM Packaging 2″، و “MTM Packaging 1″، هما شركاتان ذات غرض خاص تأسستا بغرض التملك والاستثمار فى أسهم رأسمال الشركة.

ونوهت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج إلي أن رئيس مجلس الإدارة سيقوم بدعوة المجلس للانعقاد في أقرب وقت لمناقشة ماجاء في الخطاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.