الشرق الأوسط للتصنيف: ضعف البناء المؤسسي يؤخر مصر بمؤشر التنافسية

دعاء محمودقال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إن ضعف البناء المؤسسي وليس ضعف الاقتصاد هو السبب الرئيسى فى تراجع ترتيب مصر بمؤشر قياس فاعلية الحكومة، والذي جاءت مصر فى المركز 163 به من إجمالى 209 دول بمؤشر التنافسية العالمية.جاء ذلك خلال كلمته في الملتفي المصري ا



دعاء محمود

قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إن ضعف البناء المؤسسي وليس ضعف الاقتصاد هو السبب الرئيسى فى تراجع ترتيب مصر بمؤشر قياس فاعلية الحكومة، والذي جاءت مصر فى المركز 163 به من إجمالى 209 دول بمؤشر التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتفي المصري الثالث للمسئولية المجتمعية خلال الجلسة الثانية بعنوان المواطنة الصالحة في المجتمعات النامية، مضيفاً أن المؤشر يقيس مدى فاعلية الحكومات فى تنفيذ وتطوير العقد الاجتماعى بينها وبين المجتمع فى مختلف المجالات والخدمات.

وأكد حسنين أن مصر مشكلتها مؤسسية وليست اقتصادية، وفي ظل ارتفاع المخاطر داخليا وخارجيا، متابعاً بأن دولة الإمارات احتلت المركز 18 عالمياً نظراً لما قدمته حكومتها من خدمات متقدمة ومدى فاعلية تطبيقها للعقد الإجتماعى الخاص بها، وهذا ما حدث بدولة سنغافورة والتي تحتل المركز الأولى تليها سويسرا.

وتساءل حسنين كيف نتحدث عن مواطن صالح فى ظل غياب الأداة الرئيسة للعدالة، مؤكداً أنه يجب ألا نخجل من تلك المؤشرات بل لابد من علاجها.