«الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات»: مصر شهدت تطورا ملحوظا في التحول الرقمي بقطاع التأمين

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن استخدام الرقمنة والتحول الرقمي في قطاع التأمين يُسهم في تحسين معدلات التعويض عبر السرعة في السداد

قال مصطفى مدحت، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات IT-FUSION، إن السوق المصرية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا والرقمنة بما سيعود بالإيجاب على كافة الأنشطة المالية والاقتصادية.

التحول الرقمي يسرع من سداد التعويضات

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعد Covid-19 والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسئولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.

وأضاف مدحت على هامش كلمته بالملتقى اليوم أن الرقمنة هي تحويل المعلومات في صورة رقمية، بينما التحول الرقمي استخدام تلك المعلومات.

وأوضح أن استخدام الرقمنة والتحول الرقمي في قطاع التأمين يُسهم في تحسين معدلات التعويض عبر السرعة في السداد .

مميزات الرقمنة في التأمين

والتحول الرقمى يسمح للنظم الإلكترونية فى التشغيل بالاكتتاب والإصدار الإلكترونى، وسداد الأقساط إلكترونيا، فضلا عن صرف التعويضات إلكترونيا للعملاء، ويساهم فى تيسير إجراءات العمل بشركات التأمين، واختصار وقت إصدار الوثائق إلى الإصدار فى نفس اليوم بدلا من الانتظار لأيام.

وبفضل توافر كل البيانات الخاصة بالعميل على قاعدة البيانات، بما يصب بشكل مباشر فى مصلحة المؤمن له ويوفر وقته وجهده، والنظم التكنولوجية الحديثة تسمح بالسداد الإلكترونى لأقساط التأمينى بالخصم من رصيد العميل فى البنك عبر سماحه وموافقته على الخصم من حسابه المصرفى.

وفى حالة التعويضات يتم الخصم من حساب شركة التأمين فى البنوك وتحويله إلى حساب العميل البنكى، بما يوفر الوقت والجهد دون حاجة لإصدار شيكات بنكية والانتظار لحين صرفها.

والتحول الرقمى يسمح باستخدام التوقيع الإلكترونى للعميل على الوثائق وعلى مستندات صرف التعويضات، بهدف سرعة إنهاء تلك الإجراءات دون الحاجة لذهاب العميل بنفسه لشركة التأمين.

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