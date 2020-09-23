«الشرق الأوسط» لتكنولوجيا المعلومات موزعًا لحلول «F5» في مصر

أعلنت شركة F5 للحلول الأمنية عن توقيعها اتفاقية شراكة جديدة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS العاملة في مجال تقديم حلول وتطبيقات أمن المعلومات، والتي ستعمل الأخيرة بموجبها كقناة توزيع جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتها في مصر.

وبموجب اتفاقية الشراكة ستصبح شركة MCS أحد أعضاء برنامج Unity + Partner الخاص بشبكة شركاء F5، والذي تم تصميمه خصيصاً لمواكبة تطورات السوق، وعبر آلية عمل F5، ونماذج الأعمال الخاصة بالشركاء.

كما أن البرنامج يقدم مساراً واضحاً نحو خدمة العملاء الحاليين والجدد، بتوفير حزمة منتجات F5 تعد الأفضل مقارنة بمثيلاتها.

وقد أدت الشراكة الجديدة مع MCS إلى تعزيز قدرة F5 على توفير خدماتها وحلولها في السوق المصرية، والذي يعد من أهم أسواق الإقليمية للشركة من الناحية الاستراتيجية.

كما تتضح فائدة الشراكة الجديدة بشكل خاص على تأمين كلتا الشركتين للدعم المستمر والمتواصل لتحقيق أهداف خطة مصر الرقمية، التي تعد من المكونات الرئيسية لـ”استراتيجية مصر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”رؤية مصر 2030″.

وتقدم شركة F5 مجموعة واسعة من خدماتها تحت مظلة خطة مصر الرقمية، بما فيها كل أعمال المشروعات المتعلقة بتحديث البنى التحتية الرقمية، وكل العمليات على امتداد الهيئات الحكومية، وشركات الاتصالات، والجيش، وقطاع التعليم، والطاقة، والمؤسسات المالية، والقطاعات الحكومية.

صرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS قائلاً :” إننا فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة البناءة الجديدة مع F5، و نتطلع قدماً لجني ثمارها ، لاسيما أننا سنعمل على الارتقاء بآلية عمل التطبيقات عبر تقديم حزمة من الحلول المتكاملة، إضافة إلى أننا نتمتع بمكانة قوية تؤهلنا لتقديم الدعم لكل القطاعات المصرية في تحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجالات التحول الرقمي والواسعة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وينصب اهتمام الشركة على توفير حلول أمن المعلومات الشاملة والمتكاملة، وتقديم الخدمات الاستشارية المهنية لكل قطاعات الأعمال في مصر.

وعلق المهندس ناصر العبدولي، مدير قنوات البيع في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى شركة F5 قائلاً: تنضم شركة MCS إلى صفوفنا كإحدى قنوات التوزيع ذات القيمة المضافة في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لأعمال F5 في مصر”.

وتابع “كما يطالب عملاؤنا حالياً أكثر من أي وقت مضى بالحصول على تجارب انسيابية وسريعة وآمنة ومخصصة. ونحن في شركة F5 نعمل على تمكين المؤسسات من تسويق تطبيقاتها بوتيرة أسرع، وحماية أعمالها من التهديدات الحالية والمستقبلية، والتكيف بسرعة مع الظروف المحيطة المتغيرة، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الأعمال الأنجح.

وبذلك، ستلعب شركة “الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات” دوراً جوهرياً في توفير حلولنا وخدماتنا على نطاق واسع في الأسواق المصرية”.

كما تأتي هذه الشراكة البناءة ما بين F5 وMCS عقب إعلان وزير المالية في الشهر الماضي عن استثمار الحكومة لمبلغ 12.7 مليار جنيه (أي، 797 مليون دولار) في عمليات التحول الرقمي، وذلك ضمن ميزانية مصر للعام 2020/2021.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى رقمنة عمليات إدارة الواردات والصادرات بنسبة تصل إلى 90% تقريباً، وذلك بحلول نهاية شهر ديسمبر من العام 2020.

وفي صعيد متصل، تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري مؤخراً إلى الخطوات التي تتبناها الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي سيتقلد مهمة الإشراف على تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية في كافة القطاعات.

بدوره، قال ممدوح علام، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا لدى شركة F5: “تتمتع شركة MCS بإنجازات حافلة وخبرات واسعة من شأنها تعزيز انتشارنا وقوة تواجدنا في السوق المصرية، التي تعتبر من النقاط بالغة الأهمية ضمن خطط F5 التوسعية على المستوى الإقليمي”.

“وقد باتت شركة F5، بعد إدراجها لحل NGINX وحزمة Shape Security، تمتلك حالياً المجموعة الأكثر شموليةً من خدمات التطبيقات على مستوى الصناعة.

والأهم من ذلك كله، قدرتها على الانتقال إلى أية بيئة سحابية لتأدية وظيفتها، بما فيها التجهيزات الافتراضية، وحاويات البيانات الأصلية، والبرمجيات كخدمة SaaS، والأجهزة المتخصصة. وبالمضي قدماً، ستصبح شركة “الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات” حليفاً قوياً ومهماً لنا، وذلك في إطار سعينا لرسم ملامح مستقبل يتيح للتطبيقات إمكانية التكيف بشكل طبيعي مع البيئة التي يتواجد فيها (تماماً كالكائن الحي). حيث سيصبح بإمكانها توسيع أو تقليص انتشارها، والدفاع عن نفسها، ومعالجة أخطائها حسب الحاجة. وبعبارة أخرى، فإن الجمع ما بين خدمات التطبيقات، والقياس عن بُعد، والأتمتة سيمكنها من أن تصبح تطبيقات متكيفة”.