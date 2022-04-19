أعلنت شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS الموزع الاستراتيجي لحلول الأمن السيبراني عن نتائج الدورة الثانية من بطولة البادل التي تنظمها خلال شهر رمضان الكريم، بمشاركة نخبة من شركات تكنولوجيا العلومات والاتصالات المصرية والعالمية، وتضمنت البطولة مشاركة 40 فريقا مقسمة إلى 5 مجموعات بإجمالي 80 لاعبا، وقيمة جوائز مالية تقدر بـ25 ألف جنيه للفرق الـ3 الأولى الفائزة.

وجاءت نتائج نهائيات الدورة للإعلان عن فوز مجموعة “بنية” بالمركز الأول ، وجاءت شركة إسكاي أي تي Esky IT في المركز الثاني ، بينما احتلت شركة شير- تك Share Tech المركز الثالث ، وتعكس هذه النتائج الإتجاهات الحديثة للإهتمام برياضة البادل التي تعد واحدة من أكثر الرياضات شيوعًا في دول كثيرة مثل إسبانيا والمكسيك وإيطاليا والأرجنتين، وقد استطاعت أن تحقق انتشارا كبيرا في المنطقة العربية في دول مثل مصر وقطر والكويت والإمارات.

تعقيباً على هذا ، أعرب المهندس/طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS عن بالغ سعادته قائلاً :” إننا فخورون بمشاركة هذا العدد الكبير من العاملين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن واحد من الأنشطة الرياضية المتميزة خلال شهر رمضان المبارك ، موضحاً أن هذا النوع من الفعاليات الرياضية يعد أحد الركائز الأساسية في خلق مناخ جيد بين العالمين في الصناعة وإطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية والابتكارية خلال مثل هذه اللقاءات الرياضية ، كما تعد رياضة البادل التي شهدت انتشاراً واسعا وإقبالاً كبيراً خلال الآوانة الأخيرة في السوق المصري واحدة من أهم الرياضات التي تعزز مفهوم العمل الجماعي “.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية من بطولة MCS لرياضة البادل التي تعتبر واحدة من رياضات المضرب المختلفة عن رياضة التنس الأرضي، حيث أنها تُلعب بشكل زوجي في ملعب مُغلق أصغر بحوالي 25% من حجم ملعب التنس انعقدت تحت رعاية مجموعة بنية، وشركة F5 العالمية وشركة تريلكس.